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Мошенница проиграла в казино все деньги, собранные для украинских бойцов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/44_main.1485171232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/44_tn.1485171232.jpg Украина Женщина зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд и собрала почти полтора миллиона гривен

Мошенница проиграла в казино все деньги, собранные для украинских бойцов (видео)

Сегодня, 13:33

Женщина зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд и собрала почти полтора миллиона гривен


Мошенница собрала почти полтора миллиона гривен. Видео: СБУ

Правоохранители разоблачили мошенницу, которая собирала деньги с промышленных предприятий в различных регионах Украины якобы на помощь участникам боевых действий на Донбассе.

Во время телефонных звонков женщина представлялась чиновницей местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители установили, что организовала схему жительница Черкасской области. Злоумышленница зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд. От его имени в течение 2016 женщина звонила руководителям промышленных предприятий с просьбами перечислить определенную сумму денег на счет "благотворительного фонда" для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения. Мошенница во время телефонных звонков представлялась чиновницей облгосадминистраций или помощником чиновника", – рассказали в СБУ.

Как отмечается, злоумышленница успела собрать почти полтора миллиона гривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов. Разоблачили женщину харьковские оперативники СБ Украины. Мошенницу задержали в городе Смела Черкасской области.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 и 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в конце прошлого года в Киеве правоохранители провели масштабный рейд по подпольным казино. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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