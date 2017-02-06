"Может нужно иностранных коммунальщиков найти, чтобы научили снег убирать?", – нардеп о коллапсе в Киеве

Утро понедельника – в столице коллапс, чем дальше от центра города, тем страшнее, отмечает Бурбак

Киевская власть должна научиться сотрудничать с синоптиками и следить за прогнозом погоды на своих гаджетах.

Об этом глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил на заседании Согласительного совета Верховной Рады, представляя план предложений работы парламента на шестую сессию ВР.

"Хотел бы также продолжить дискуссию по децентрализации и перевыполнению бюджетов на примере столицы. Сегодня выпал снег. Это обычное природное явление, но для Киева традиционно он выпадает неожиданно. Утро понедельника – в столице коллапс. Чем дальше от центра города, тем страшнее. Вопрос к городской власти: где снегоуборочная техника? Снова нехватает денег?", – заявил Максим Бурбак.

По его словам, благодаря процессу бюджетной децентрализации, которую внедрило предыдущее правительство, бюджет Киева в 2016 году перевыполнен на миллиарды гривен, так что средства должны найтись. "Или может нам еще нужно иностранных коммунальщиков найти, чтобы научили снег убирать? Обращаемся к местной власти: выведите всю технику, которая есть в наличии, на дороги, разберитесь в конце концов с коммунальщиками, научитесь сотрудничать с синоптиками и следить за прогнозом погоды на своих гаджетах", – подытожил глава фракции НФ.

Напомним, коммунальщики Киева работали всю ночь, но город стоит в пробках.

Городская власть призвала киевлян сегодня не пользоваться собственными автомобилями, а добираться общественным транспортом. Однако, маршрутки и троллейбусы тоже не могут нормально проехать и буксуют на нечищенной дороге. Кроме того, сегодня с утра горадминистрация ограничила въезд в город для грузового транспорта.