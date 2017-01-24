Муженко поддержал флешмоб по отжиманиям и передал эстафету СБУ (видео)

Сегодня, 16:48

Генерал армии надеется, что его примеру последуют и другие офицеры Генерального штаба


Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отжался от пола в рамках мирового флешмоба и передал эстафету Службе безопасности Украины. Об этом он сообщил на Facebook.

Муженко уверено сделал 22 отжимания от пола в своем кабинете и надеется, что его поддержат другие офицеры Генерального штаба.

"Вызов, думаю, мы передадим Службе безопасности Украины и Василию Грицаку", – добавил начальник Генштаба.

Ранее генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов. После этого они передали эстафету сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.
видео, сбу, флешмоб, Эстафета, муженко, отжимания

Вы сейчас просматриваете новость "Муженко поддержал флешмоб по отжиманиям и передал эстафету СБУ (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Футболисты "Днепра" приняли участие во флешмобе и отжались 22 раза

Сегодня, 11:47

Акция призвана обратить внимание на проблемы адаптации военнослужащих к мирной жизни

Люди

В флешмобе приняли участие десятки патрульных полицейских

Спортивный флешмоб: в Киеве патрульные отжались 22 раза ради ветеранов (обновлено)

Вчера, 14:50

Полицейские отжимались на снегу вместе с Юрием Зозулей

Мир

Астронавты замерли в невесомости. Фото: скриншот

Астронавты устроили флешмоб на космической станции

1 Января, 21:28

На этот раз MannequinChallenge отметился оригинальностью, так как это первый случай за пределами планеты

Общество

Участники флешмоба засветили оружие. Кадр из видео

Флешмоб помог полиции арестовать преступников

8 Декабря 2016, 14:08

В доме одного из них было найдено два пистолета, штурмовая винтовка и дробовик

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования