Муженко поддержал флешмоб по отжиманиям и передал эстафету СБУ (видео)
Генерал армии надеется, что его примеру последуют и другие офицеры Генерального штаба
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отжался от пола в рамках мирового флешмоба и передал эстафету Службе безопасности Украины. Об этом он сообщил на Facebook.
Муженко уверено сделал 22 отжимания от пола в своем кабинете и надеется, что его поддержат другие офицеры Генерального штаба.
"Вызов, думаю, мы передадим Службе безопасности Украины и Василию Грицаку", – добавил начальник Генштаба.
Ранее генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов. После этого они передали эстафету сотрудникам Госпогранслужбы Украины.
Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.
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