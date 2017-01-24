Муженко поддержал флешмоб по отжиманиям и передал эстафету СБУ (видео)

Генерал армии надеется, что его примеру последуют и другие офицеры Генерального штаба

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отжался от пола в рамках мирового флешмоба и передал эстафету Службе безопасности Украины. Об этом он сообщил на Facebook.

Муженко уверено сделал 22 отжимания от пола в своем кабинете и надеется, что его поддержат другие офицеры Генерального штаба.

"Вызов, думаю, мы передадим Службе безопасности Украины и Василию Грицаку", – добавил начальник Генштаба.

Ранее генералы Национальной гвардии Украины приняли участие во флешмобе 22PushupChallenge для поддержки ветеранов военных конфликтов. После этого они передали эстафету сотрудникам Госпогранслужбы Украины.

Флешмоб 22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.