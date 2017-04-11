Муженко рассказал, как хотели защитить Крым и почему не получилось

Украинские войска готовы были отстаивать Крым во время вторжения российских войск, однако украинское руководство приняло решение не сопротивляться аннексии. Об этом рассказал "Украинской правде" начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

По его словам, 1 марта в Генштабе разрабатывался план по противодействию российским оккупантам на полуострове.

"Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы в АР Крым, усилить там наши группировки и провести определенные действия, которые бы не позволили российским военным продвинуться по соответствующим направлениям. Планировалось перехватить узкий перешеек между самым Крымом и Керченским полуостровом силами подразделений 95-й бригады. Предполагалось усилить эту же группировку 1-м батальоном морской пехоты, который размещался в Феодосии, и перевести туда же 501-й батальон, который тогда располагался в Керчи. Подразделения 95-й бригады предполагалось перебросить самолетами на аэродром Кировский. Мы планировали также завести технику. Через Арабатскую стрелку должна была зайти техника 95-й бригады и выйти в район Феодосии. К тому времени часть подразделений нашей 36-й бригады береговой обороны уже вышли под Симферополь на Ангарский полигон. Туда мы планировали перебросить два батальона: танковый механизированный должен был перекрыть направление по автостраде Севастополь-Симферополь, а горно-пехотный батальон должен был перекрыть трассу Ялта-Симферополь как раз на Ангарском перевале", – рассказал Муженко.

Он отметил, что таким образом планировалось полностью перекрыть доступ российских войск к степному Крыму.

Муженко напомнил, что как раз в этот день в Киеве собралось заседание СНБО по Крыму, а в Генштабе тем временем готовили реализацию плана по защите полуострова. По его словам, военачальники уже отдали приказ для переброски самолетом войск в Крым.

"Где поздно вечером, после 22 часов, с совещания вернулись министр обороны и НГШ (Игорь Тенюх и Михаил Куцин – ред.). Меня и еще нескольких генералов в приемной перед своим кабинетом собрал тогдашний первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Воробьев, и говорит: "Всем стой". Я говорю: "Как может быть "стой ", если мы уже подняли самолеты, и они в воздухе направляются на аэродромы для загрузки десанта?". Он спросил: "На основании чего такие действия?". Я говорю: "На основании распоряжения, которое я подписал у начальника Генерального штаба". Я пошел к начальнику Генштаба, спрашиваю: "Действия начались, самолеты в воздухе, десантные подразделения находятся на аэродромах. Что дальше?". Он спрашивает: "Что происходит?". Я отвечаю: "Как?! На основании ваших распоряжений проводятся соответствующие действия". Он говорит: "Я таких распоряжений не подписывал... Поэтому я вышел на командующего Воздушных сил генерал-полковника Байдака и говорю: "Юрий Аврамович, все стой, исходное положение. Решение изменилось", – рассказал Муженко.

Он добавил, что не знает, почему так произошло, отметив, что, вероятно, такое решение было принято на заседании СНБО.