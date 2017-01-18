Муженко рассказал представителям НАТО о возможных сценариях войны на Донбассе

Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко встретился с высокопоставленными чиновниками НАТО и рассказал им о потенциальном развитии военной ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил после заседания военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По его словам, союзники подтвердили поддержку Украины

"Мы довели до начальников генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины", — сказал Муженко по результатам

Кроме того, украинский военачальник во время встреч с высокопоставленными чиновниками НАТО обсудил вопросы сотрудничества и поддержки Украины.

В частности, он встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем военного комитета НАТО генералом Петером Павелом, главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.