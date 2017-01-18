Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Муженко рассказал представителям НАТО о возможных сценариях войны на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7894/34_main.1484743728.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/34_tn.1484743728.jpg Украина Начальник Генштаба обсудил также вопрос передачи украинскими военными приобретенного в боях опыта членам Альянса

Муженко рассказал представителям НАТО о возможных сценариях войны на Донбассе

Сегодня, 14:49

Начальник Генштаба обсудил также вопрос передачи украинскими военными приобретенного в боях опыта членам Альянса

Заседание военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе. Фото: Facebook
Заседание военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе. Фото: Facebook

Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко встретился с высокопоставленными чиновниками НАТО и рассказал им о потенциальном развитии военной ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил после заседания военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По его словам, союзники подтвердили поддержку Украины

"Мы довели до начальников генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины", — сказал Муженко по результатам

Кроме того, украинский военачальник во время встреч с высокопоставленными чиновниками НАТО обсудил вопросы сотрудничества и поддержки Украины.

В частности, он встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем военного комитета НАТО генералом Петером Павелом, главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.
война, нато, Донбасс, сценарий, муженко

Вы сейчас просматриваете новость "Муженко рассказал представителям НАТО о возможных сценариях войны на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

Украина должна быть готова реагировать на любые угрозы - начальник Генштаба

12 Января, 16:17

Муженко заявил, что угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, сохраняют свою актуальность

Украина

Виктор Муженко. Фото: umoloda.kiev.ua

Генштаб ВСУ определил три ключевые задачи для Сил спецопераций на 2017 год

10 Января, 16:40

По словам Виктора Муженко, учебный центр Сил специальных операций, созданный в прошлом году, должен заложить основу циклической подготовки специалистов

Донбасс

Виктор Муженко. Фото: sharij.net

Внезапный призыв офицеров запаса: в Генштабе объяснили решение

7 Января, 21:19

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки

Украина

Украинские военные. Фото: Facebook

Враг не прошел: Муженко подвел итоги года для украинской армии

31 Декабря 2016, 14:14

В Минобороны надеются, что и в 2017 году Украина сможет успешно противостоять агрессору

Украина

Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

Муженко рассказал о самом проблемном вопросе военной полиции Украины

6 Декабря 2016, 15:03

Военную полицию хотят ввести до конца 2018 года, однако дискуссии вызывает вопрос полнмочий новой структуры

Украина

Украина сможет достойно ответить российской агрессии. Фото: 0642.ua

Муженко рассказал о возможных потерях в случае большой войны с РФ

6 Декабря 2016, 13:21

Украина может потерять больше военных в случае широкомасштабного нападения России, чем за все время войны на Донбассе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.