"Мы не можем объявить состояние войны с Россией" – Тымчук

Если Украина объявит состояние войны с Россией, то развяжет руки Путину и даст возможность Кремлю проводить широкомасштабную наступательную операцию в Украине. Об этом в комментарии "Сегодня" заявил нардеп от НФ, член рабочей группы по наработке законопроекта по реинтеграции Донбасса Дмитрий Тымчук.

По его словам, из всей критики, которая прозвучала в адрес отдельных норм законопроекта, можно выделить один заслуживающий внимания посыл.

"Некоторые военные эксперты говорят, что то, что предлагается по переформатированию и созданию оперативного Штаба (который бы подчинялся президенту, и куда войдут СБУ, Нацполиция, ВСУ и другие – Авт.), уже закреплено в законе об обороне Украины. Действительно, в законе об обороне прописана ставка главнокомандующего – фактически это и есть оперативный Штаб. Но в чем принципиальное отличие ? Закон об обороне и ставка верховного главнокомандующего действуют как элемент стратегического управления ВСУ. А у нас сейчас не идет речь о каких-то стратегических операциях, даже оперативно-тактического уровня нет. У нас тактические действия", – говорит Тымчук.

Помимо этого, как поясняет нардеп, весь закон об обороне строится на объявлении состояния войны, введении военного положения в Украине или на определенных территориях, проведении мобилизацим и т.д. И одновременно с этим президент подает в ВР представление об объявлении военного состояния.

"Не военного положения, как правового режима, а состояния войны. Сейчас состояние войны мы объявить не можем, как бы кому этого не хотелось. Если мы это сделаем, Россия сделает удивленные глаза и скажет: "Мы же не имеем никакого отношения к Донбассу, а нам вот Украина войну объявила". Соответственно мы развязываем руки Путину, он сможет проводить широкомасштабную наступательную операцию под предлогом "это не я объявил войну, а Украина". Если кто-то думает, что своей харизмой сможет "Искандеры" останавливать, я в этом сомневаюсь. Поэтому мы и должны обходить эти все формулировки, чтобы выработать формат, который бы позволял президенту, начальнику Генштаба спокойно использовать ВСУ в этой операции без оглядки на антитеррористический центр", – сказал нардеп.

Напомним, вчера несколько депутатов от БПП, которые входят в состав рабочей группы по написанию законопроекта о реинтеграции Донбасса заявили, что целостного законопроекта еще нет, есть концепция СНБО, на базе которой и будет строиться закон. По их словам, по возвращению Петра Порошенко из Вашингтона может состояться заседание СНБО, на котором утвердят окончательный вариант законопроекта. В Верховной Раде его могут проголосовать 11-14 июля.