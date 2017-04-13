На 600 вакансий судей местных судов подали почти шесть тысяч заявок – комиссия

Сегодня, 15:15

Регистрация кандидатов на участие в донаборе продлится до 16 апреля, прием документов с 17 апреля по 16 мая

Многие хотят стать судьями. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Многие хотят стать судьями. Фото из архива "Сегодня". Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

На 600 вакансий на должности судей местных судов по состоянию на 12 апреля подано 5981 заявка, сообщила Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) со ссылкой на секретаря квалификационной палаты ВККСУ Станислава Щетку.

Как сообщалось, ВККСУ объявила дополнительный набор кандидатов на 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местных судов.

Регистрация кандидатов на участие в донаборе продлится до 16 апреля, прием документов с 17 апреля по 16 мая.

В ноябре 2016 года в Украине стартовал конкурс на занятие 120 должностей судей обновленного Верховного суда. Согласно принятой парламентом в минувшем году новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", которую президент Украины Петр Порошенко подписал в июле 2016 года, в обновленный Верховный суд будут входить не более 200 судей, а в его составе действуют Большая палата Верховного суда, кассационные административный, хозяйственный, уголовный, гражданский суды.
Украина, конкурс, судьи, вккс

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Источник:

Интерфакс-Украина

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