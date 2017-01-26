На должность главы Нацполиции осталось десять кандидатов

Сегодня, 07:53

Источники говорят, что больше всего шансов занять пост у Вячеслава Аброськина

Начальником Национальной полиции может стать Вячеслав Аброськин Фото: sprotyv.info
Начальником Национальной полиции может стать Вячеслав Аброськин Фото: sprotyv.info

Неожиданный поворот случился в процессе выбора главы Нацполиции Украины. Напомним, он стартовал 18 января. А вчера двое из кандидатов — нынешний и. о. главы Нацполиции Вадим Троян и начальник киевской полиции Андрей Крищенко — заявили, что снимают свои кандидатуры. Троян объяснил свою позицию тем, что у него не хватает 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения по всем критериям конкурса. Об этом он написал на своей странице в соцсети. А главный полицейский столицы Андрей Крищенко о снятии своей кандидатуры написал так: "В первую очередь это связано с трагическими событиями на Киевщине (видимо, речь идет о инциденте в Княжичах. — Авт.). Желаю успехов своим коллегам в дальнейших этапах отбора. Честь имею!".

В то же время во вторник в Нацполиции сообщили, что состоялось тестирование кандидатов на должность руководителя. Из 64 кандидатов к тестам были допущены 46 человек, а по факту участвовали 43. Среди них были трое нынешних начальников региональных управлений НПУ — Сергей Пилигрим из Черновицкой, Дмитрий Головин из Одесской и Вячеслав Аброськин из Донецкой области. Источники "Сегодня" в МВД говорят, что больше всего шансов у последнего.

После тестирования конкурсная комиссия рассматривала резюме и мотивационные письма. Прошедшие этот этап конкурса кандидаты будут приглашены комиссией на интервью. Как выяснила "Сегодня", из 43 кандидатов, которые участвовали в тестировании, комиссия уже выбрала 10 человек, которые будут направлены на интервью. Об этом объявят на сегодняшней пресс-конференции в НПУ.

 
МВД, полиция, Аброськин, Нацполиция, Троян, Крищенко

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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