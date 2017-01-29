На грани закрытия оказались ведущие клиники Украины (видео)

Опять медицинский скандал. Но Минздрав в этот раз ни при чем. На грани закрытия – ведущие клиники Академии медицинских наук, известные всей стране: институты Шалимова, Амосова, Ромоданова, а также единственный в Украине институт туберкулеза. На основные статьи – лекарства, питание – из госбюджета поступило ... 0 гривен. А на зарплату медикам выдали вдвое меньше, чем в декабре. Есть ли шанс исправить ситуацию?

Вторник, четверг и суббота. У обычных детей – это может быть расписанием тренировок или дополнительных занятий. У Артема – это дни гемодиализа, – без аппарата "Искусственная почка" он просто не может обойтись.

В свои 9 лет Артем перенес уже около десятка операций, но самой главной и жизненно необходимой для мальчика – пересадки почки, пока нет даже в ближайших планах. У нас в стране донорство разрешено законом только между близкими родственниками, а у Артема нет никого. Он – сирота. Сначала жил в Краматорском детском дом, сейчас его постоянное место жительства – клиника "Охматдет".

Артем, как и каждый ребенок, живущий без родительской любви, в каждой медсестре, нянечке с добрым взглядом ищет свою маму. А еще он просто хочет быть здоровым.

И даже если бы каким-то чудесным образом нашлась почка для пересадки Артему, то денег на дорогостоящие лекарства, без которых операция и дальнейшая реабилитация невозможны, – государство не выделяет. В стандартном случае все ложится на плечи родственников. Ситуации, как у Артема, государство, по всей видимости, даже гипотетически не берет во внимание.

Зоя подготовилась к пересадке своей почки сыну Вите. Закупить все необходимое помогли благотворительные фонды и люди – по объявлению в социальных сетях. Мать нашла для сына все, что смогла.

В начале нового бюджетного года лечебные учреждения, находящиеся в подчинении Национальной Академии Медицинских наук, оказались в ситуации, когда напротив основных статей их расходов оказались сплошные нули. Институт имени Шалимова – в том списке.

Пока работают из старых запасов. Если ситуация не изменится – говорят о возможной приостановке работы института.

В том, что не выделено денег на медикаменты, питание пациентов и только половина – на зарплаты врачам, в Министерстве финансов называют досадным недоразумением.

Речь идет об эксперименте, по которому четыре флагманских медучреждения страны могут быть переведены, фактически, на самоокупаемость. Участники пилотной программы: Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Институт нейрохирургии имени Ромоданова, Институт кардиологии имени академика Стражеско и Институт хирургии и транслантологии имени Шалимова. В Минфине уверенны, что это правильный путь развития.

Практикующие медики говорят, что к таким новшествам не готовы ни они, ни страна.

Институт фтизиатрии и пульмонологии не является участником пилотной программы Минфина, а значит заподозрить его работников в том, что не хотят расставаться со своей частью бюджетного пирога, вряд ли можно. Но им тоже выделили ноль гривен ноль копеек на медикаменты и провиант, и в зарплате не додали около 40 процентов. При том, что средняя зарплата врачей, занимающихся лечением туберкулеза – 2500 тысячи гривен.

Институт уже сейчас приостановил прием новых больных. В нынешних обстоятельствах они больше не смогут предоставлять пациентам абсолютно все противотуберкулезные препараты, как это было до сих пор, и кормить каждого на 50 гривен в день.

Анна – не киевлянка, в столицу приехала лечиться.

Девушка не представляет, что с ней будет, если институт прекратит работу.

Пресс-служба Академии Медицинских наук нас заверила, что уже с февраля ситуация будет исправлена.а грудень 2016 року.

Это называется: сначала забери у человека то, что у него было, потом – верни, и он будет безмерно счастлив. Справедливость, казалось бы, восстановлена, но не совсем….

В ведомстве Национальной академии медицинских наук – 36 институтов, каждый из которых – флагман в своей медспециализации. В них ежегодно проходят лечение сотни тысяч украинцев, и для них, порой, попасть именно сюда – единственное желание и единственный шанс на спасение.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".