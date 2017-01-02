На Рождество в Украину могут прийти 20-градусные морозы

В конце недели – на Рождество, в Украине ожидается сильное похолодание, вплоть до 20-градусных морозов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, в ближайшие дни будут небольшие колебания температуры, "чуть-чуть где-то осадков, немного туманов и прояснений".

"И будет преобладать относительно теплая погода, разве что в ночные часы ближе к Карпатам и на востоке немного поморозит. Но именно с 6-го января, в Святвечер, – по предварительным прогнозам – в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Поэтому 6-7 января в Украине ожидаются морозы умеренные, до сильных. То есть, речь идет о снижении температуры воздуха до -12-18 градусов. Минус 20 градусов также весьма вероятны, буду уточнять потом. Скорее всего, "двадцатки" затронут запад, а уже потом, 8-9 января, и северные области", – написала синоптик на своей странице в Facebook.

По ее словам, 6 января ожидается снег на севере, западе, а также в южной части Украины.

"В Киеве ситуация такая же. В течение недели – ничего особенного, а с 6 января, как раз на Святвечер, начнется резкое похолодание, которое охватит морозами столицу и на Рождество и продолжится 8-9 января", – сообщает синоптик.

По данным Диденко, 6 января снег ожидается и в Киеве. Температура в столице по предварительному прогнозу -12-15 градусов.