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На Рождество в Украину могут прийти 20-градусные морозы http://www.segodnya.ua/img/article/7851/59_main.1483353636.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/59_tn.1483353636.jpg Украина Сильные холода может принести ворвавшаяся арктическая воздушная масса

На Рождество в Украину могут прийти 20-градусные морозы

Сегодня, 12:40

Сильные холода может принести ворвавшаяся арктическая воздушная масса

В Украину идет резкое похолодание. Фото: Facebook
В Украину идет резкое похолодание. Фото: Facebook

В конце недели – на Рождество, в Украине ожидается сильное похолодание, вплоть до 20-градусных морозов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, в ближайшие дни будут небольшие колебания температуры, "чуть-чуть где-то осадков, немного туманов и прояснений".

"И будет преобладать относительно теплая погода, разве что в ночные часы ближе к Карпатам и на востоке немного поморозит. Но именно с 6-го января, в Святвечер, – по предварительным прогнозам – в Украину может ворваться арктическая воздушная масса. Поэтому 6-7 января в Украине ожидаются морозы умеренные, до сильных. То есть, речь идет о снижении температуры воздуха до -12-18 градусов. Минус 20 градусов также весьма вероятны, буду уточнять потом. Скорее всего, "двадцатки" затронут запад, а уже потом, 8-9 января, и северные области", – написала синоптик на своей странице в Facebook.

По ее словам, 6 января ожидается снег на севере, западе, а также в южной части Украины.

"В Киеве ситуация такая же. В течение недели – ничего особенного, а с 6 января, как раз на Святвечер, начнется резкое похолодание, которое охватит морозами столицу и на Рождество и продолжится 8-9 января", – сообщает синоптик.

По данным Диденко, 6 января снег ожидается и в Киеве. Температура в столице по предварительному прогнозу -12-15 градусов.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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