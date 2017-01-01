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На титул Усика нашелся новый претендент http://www.segodnya.ua/img/article/7850/50_main.1483267133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/50_tn.1483267133.jpg Украина Следующий поединок украинского боксера запланирован на 18 марта в Нью-Йорке

На титул Усика нашелся новый претендент

Вчера, 12:38

Следующий поединок украинского боксера запланирован на 18 марта в Нью-Йорке

Александр Усик. Фото К2 Promotion
Александр Усик. Фото К2 Promotion

Американский боксер первого тяжелого веса Майкл Хантер-младший может стать следующим соперником чемпиона WBO украинца Александра Усика.

О возможности такого боя сообщил американский журналист Митчелл Абрамсон.

Хантер-младший провел 12 поединков в профи и все выиграл (8 – нокаутом).

Напомним, что следующий бой Александра Усика запланирован на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадий Головкин – Дэниэл Джейкобс.
бокс, Александр Усик

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Источник:

Sportbox

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