На титул Усика нашелся новый претендент

Следующий поединок украинского боксера запланирован на 18 марта в Нью-Йорке

Американский боксер первого тяжелого веса Майкл Хантер-младший может стать следующим соперником чемпиона WBO украинца Александра Усика.

О возможности такого боя сообщил американский журналист Митчелл Абрамсон.

Хантер-младший провел 12 поединков в профи и все выиграл (8 – нокаутом).

Напомним, что следующий бой Александра Усика запланирован на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадий Головкин – Дэниэл Джейкобс.