На выходных в Украину придет потепление

На смену сильным морозам и сильным снегопадам в Украину придут дожди и плюсовая температура. Небольшой мороз останется только ночью.

Таков прогноз на выходные от Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, с пятницы на западе Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. А в воскресенье в западных регионах наступит ясная погода. Температура от –1 до +1 днем, а также 1—3 мороза ночью.

В Центре все выходные будут лить дожди с мокрым снегом. Воздух прогреется от –4 до +1 градусов днем, а ночью — до —1—7 мороза.

На Севере также пройдет дождь: от –1 до +1 днем и –1 ночью. В столице дождь будет идти только в субботу, а воскресенье будет ясно: от –1 до +1 днем и столько же ночью.

На Востоке с пятницы тоже дождь, распогодится к воскресенью. Температура воздуха от –1 до +4 градусов днем, а ночью –1—8 мороза.

На Юге в выходные традиционно будет теплее всего. Местами пройдет дождь со снегом, температура от –1 до +4 градусов.