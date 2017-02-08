На Закарпатье появились полицейские-школьники

Вчера в Украине на свое первое дежурство вышли копы-школьники. Отныне помощники патрульной полиции будут следить за порядком в школе, контролировать прогульщиков и курильщиков и рассказывать о Правилах дорожного движения. "Сегодня" узнала о правах и обязанностях школьных копов и будет ли новшество внедрено по всей стране.

Первой в Украине учебным заведением с собственными копами стала школа в селе Корытняны в Закарпатской области. Школьный патруль состоит из 11 школьников (учащихся 7—10 классов), которые прошли трехнедельное специальное обучение и вчера торжественно приняли присягу.

"Это наш пилотный проект, мы в этом первопроходцы, — рассказывает нам начальник управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачево майор Юрий Марценишин. — Когда мы предложили сотрудничество школьникам, они и удивились, и заинтересовались. Желающих было много (30 школьников. — Авт.), но мы выбрали только 10 — из 7—10-х классов. Правда, в виде исключения школьным полицейским стала и ученица 6-го класса, которая показала хорошие результаты".

Полицейские рассказывают, что условно "службу" школьных копов можно разделить на три этапа. "Первый — школа. Патрули будут выявлять злостных прогульщиков и тех, кто постоянно опаздывает на уроки, кто курит под стенами школы. На втором этапе мы будем обучать их правилам поведения на дороге, популяризировать здоровый образ жизни — затем они будут проводить занятия в других классах, — говорит Марценишин. — И уже на третьем этапе хотим брать детей на совместное пешее патрулирование улиц. Если выявим нарушение, то, убедившись, что ребенку ничего не угрожает, дадим ему возможность самому сделать замечание. Возможно, на нарушителя это окажет больший психологический эффект". Копы говорят, что внедряя проект, хотят в первую очередь убрать барьер недоверия, который был долгие годы между обществом и милицией, а теперь полицией.

ЗАПИШУТ ВСЕ. "Сегодня" пообщалась с юными полицейскими. Они отныне будут ходить на уроки в форме, идентичной полицейской, а на переменах патрулировать школьные коридоры в поисках нарушителей порядка. Один из них, девятиклассник Виктор, говорит, что с появлением патруля в школе другие ученики стали сдержаннее и стали меньше озорничать — присматриваются к новшеству. "Школа разделена на секторы, в каждом из которых вчера дежурило по двое "копов". Пока что нарушений не было", — важно рассказал нам Виктор. Одна из немногих девочек в патруле, восьмиклассница Даниелла, говорит, что как и другие, будет рассказывать нарушителям, чтобы те впредь не грубили учителям и правильно переходили дорогу. "Если что-то обнаружим, то сообщим классному руководителю", — рассказала нам патрульная. "У них составлен график дежурств, кто и когда будет дежурить, — рассказала заместитель директора школы Диана Данко. — Все нарушения будут фиксировать письменно, а ребята будут участвовать в школьном Совете по профилактике нарушений. Если кто-то нарушит порядок, то таких школьников будем вызывать на беседу. Кроме того, участники проекта будут иметь право присутствовать на педсоветах".

Копы удивлены

Опрошенные нами настоящие полицейские в других регионах рассказали, что приятно удивлены инициативой закарпатских коллег. "Большинство копов и так сотрудничают со школами, проводят профилактические беседы с учениками. В Закарпатье решили выйти на новый уровень. Но пока рано говорить, насколько хороша эта затея, — нужно посмотреть, как сработаются школьные патрули с одноклассниками", — считают копы.

Психолог: эксперимент может привести к расколу

Несмотря на плюсы проекта, о которых говорят корытнянские педагоги и полицейские, в Ассоциации детских и семейных психологов новшество оценивают сдержанно. "Сама идея, заложенная в эксперимент, — интересна и полезна, — рассказал "Сегодня" глава ассоциации Сергей Красин. — Но нехорошо то, что в патруле участвуют не все дети, а только некая избранная элита. Это может стать причиной раскола между детьми. Лучше было бы, если в эксперименте участвовали бы по очереди все школьники. Следующее — это форма. В первую очередь это школа, а не полиция! Уставной режим в данном случае — это крайность, ведь не очень приятно, когда дети под присмотром как бы "полиции" внутри школы. И последнее. Важно, чтобы была цикличность. Роль "копа" не должна быть продолжительной, то есть поработали немного, а затем сменились. Те, кто знаком с сутью Стенфордского тюремного эксперимента в 1971 году, знают, что группа студентов была разделена на две: "надзиратели" и "заключенные". Итог эксперимента: многие "заключенные" получили психологические травмы, а у некоторых "надзирателей" появились садисткие наклонности. То есть риски есть". Сергей Красин уточнил, что ему, как психологу, будут интересны результаты закарпатского проекта, поэтому постарается отслеживать информацию о "пилоте".