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НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям http://www.segodnya.ua/img/article/7860/19_main.1483708700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/19_tn.1483708700.jpg Украина Бююро расслеует дела в отношении нардепа и глав двух райадминистраций

НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям

Сегодня, 15:17

Бююро расслеует дела в отношении нардепа и глав двух райадминистраций

НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям. Фото: novynarnia.com
НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям. Фото: novynarnia.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации народным депутатом и главами районных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

МОгласно сообщению, сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования управления аналитики и обработки информации Бюро.

Также сообщается, что информация о предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации главой одной из райгосадминистраций, а также относительно преднамеренного непредоставления е-декларации другим главой РГА внесена в ЕРДР по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

В НАБУ напомнили, что 17 ноября 2016 года Бюро зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч.2 и ч.3 ст.368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов и одно – против представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще 7 производств.

Как сообщалось, первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, продолжалось в течение 60 дней – с 1 сентября до 30 октября 2016 года включительно. Всего подано более 100 тыс. е-деклараций.

Напомним, директоры общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах. Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января
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"Сегодня"

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