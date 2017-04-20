НАБУ задержало экс-нардепа Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтверждает факт задержания бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отметим, что народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Лещенко на своей странице в Facebook написал о задержании бывшего нардепа: "Мартыненко задержан силами НАБУ по делу получения откатов по контрактам "Энергоатома" на свою панамскую компанию со счетами в Швейцарии".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, в свою очередь, сообщил, что уже согласновано уведомление о подозрении Мартыненко.

"Правовая квалификация действий – ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в том числе ч.5 – в особо крупных размерах или организованной группой – Ред.) и ч.1 ст.255 (Создание преступной организации – Ред.) УК Украины. Вручение уведомления о подозрении поручено детективам НАБУ", – рассказал Холодницкий.

Руководитель САП добавил, что в настоящее время Мартыненко задержан в порядке ст.208 УПК Украины и доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий.

Ранее Николай Мартыненко заявил, что НАБУ занимается политическими преследованиями.

30 ноября 2015 года народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий в связи с разразившимся вокруг его имени коррупционным скандалом и, по его словам, развернувшейся против него "информационной кампанией", а 1 декабря зарегистрировал в аппарате Верховной Рады соответствующее заявление. Верховная Рада 22 декабря 2015 года приняла проект постановления о сложении его депутатских полномочий.

28 декабря 2015 года народный депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что НАБУ расследует два производства, фигурантом которых является Н.Мартыненко: "1) открыто производство для расследования получения Мартыненко взяток от чешской "Шкоды" на счет в Швейцарии, 2) открыто производство относительно использования австрийской "прокладки" Мартыненко для поставки в Украину урана по завышенной цене".

При этом Лещенко выложил на своей странице две копии ответов НАБУ на запрос народного депутата. В одном из них указано, что 11 декабря 2015 года НАБУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование в уголовном производстве по факту получения взяток при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской Skoda JS с предварительной правовой квалификацией по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Во второй копии ответа НАБУ на депутатский запрос, в свою очередь, указывается, что 11 декабря 2015 года Бюро внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований и начало расследование в уголовном производстве относительно должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с предварительной правовой квалификацией по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Мартыненко был допрошен 18 января 2016 года. Сам он не сообщил подробности допроса, сославшись на тайну следствия, однако сказал журналистам, что в ходе допроса под видео-фиксацию "предложил следователю проводить публичные допросы".

11 января 2017 года Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-депутата в закрытии производства, в то же время обязал НАБУ лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах.