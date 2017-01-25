НАБУ задержало и.о.главы правления горно-химической компании за нарушения на 300 млн грн

Вчера, 19:13

ОГХК стоит в списке на приватизацию в 2017 году, а ее чистый доход в прошлом году составил почти 2 млрд грн

НАБУ задержала и.о. главы правления ОГХК. Фото: novynarnia.com
НАБУ задержала и.о. главы правления ОГХК. Фото: novynarnia.com

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило коррупционную схему в ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), нанесшую ущерб на сумму свыше 300 млн грн, задержало и.о.главы правления компании. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей старнице в Facebook.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и.о. главы правления ОГХК, который может быть причастен к нанесению ущерба ГП (госпредприятию – Ред.) на сумму свыше 300 млн грн", – говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". Как сообщалось, правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Согласно данным в госрестре, и.о. руководителя ПАО является Руслан Журило.

Компания по итогам 2015 года получила чистый доход 1,9 млрд грн, доналоговую прибыль – 773 млн грн. Было продано 163 тыс. тонн ильменита, 49 тыс. тонн рутила и 25 тыс. тонн циркона.

По итогам января-сентября 2016 года чистая прибыль ОГХК возросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 665,9 млн грн.

Компания реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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