НАБУ задержало подозреваемых в нанесении убытков "Энергоатому" на 30 млн грн

Сегодня, 17:50

В течение суток задержанные будут уведомлены о подозрении, в дальнейшем им будут избрана мера пресечения

НАБУ задержало подозреваемых в нанесении убытков &quot;Энергоатому&quot;. Фото: novynarnia.com
НАБУ задержало подозреваемых в нанесении убытков "Энергоатому". Фото: novynarnia.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали пять лиц, предположительно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн грн. Об этом на своей старнице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, задержание произошло в понедельник, 6 февраля, под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные – должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", – говорится в сообщении НАБУ.

Как отмечается, в течение суток задержанные будут уведомлены о подозрении, в дальнейшем им будут избрана мера пресечения.

Напомним, председатель Консультационной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас заявил, что полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины нельзя урезать, и необходимо найти решение, позволяющее разблокировать рассмотрение дел, которые длительное время лежат в судах.
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"Сегодня"

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