Нацгвардейцы образовали герб Украины: видео с высоты птичьего полета

Сегодня, 13:20

В форме Трезуба выстроился личный состав "Батальона почетного караула"


Видео: НГУ

Военнослужащие Национальной гвардии поздравили украинцев с Днем флага и Днем Независимости.

Личный состав "Батальона почетного караула" выстроился в форме герба Украины – Трезуба.

Видеоролик с высоты птичьего полета сняла пресс-служба Нацгвардии.

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Как известно, 23 августа, накануне Дня Независимости, отмечается День флага Украины.

Изначально, праздник был приурочен ко дню, когда в 1991 г. группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. С 2004 г. это событие начали отмечать, но только на муниципальном уровне – в Киеве. А уже с 2009 г. была учреждена ежегодная церемония по всей Украине.

Сегодня президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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