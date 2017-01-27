Начальник Генштаба Украины Муженко обсудил подготовку украинских военных с генералом США

Начальник Генерального штаба генерал армии Украины Виктор Муженко Встретился с командующим Командования подготовки 7-й армии США бригадным генералом Энтони Агуто. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

"Впереди – очень насыщенный год боевой подготовки", – отметил Муженко.

Во время встречи стороны обсудили особенности совместных мероприятий подготовки украинских подразделений в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке украинских военных и перспективы расширения существующих форматов сотрудничества.

"С начала этого года мы внедряем новые подходы и методы в систему подготовки войск. Мы уже перешли на модульные программы боевой подготовки, которые позволяют более эффективно готовить личный состав по определенным направлениям. С учетом опыта АТО будет изменена и продолжительность, и интенсивность подготовки специалистов отдельных военных специальностей", – сообщил начальник Генштаба.

Он рассказал собеседнику о готовности украинской стороны продолжить тесное сотрудничество с американскими союзниками и выразил надежду на ее экспертную и материально-техническую помощь в организации учебных центров Вооруженных Сил Украины, которые должны отвечать лучшим западным стандартам.

В свою очередь, бригадный генерал Агуто отметил неизменность позиции американской стороны по наращиванию интенсивности совместных американо-украинских мероприятий подготовки.

"Наша поддержка Вооруженных Сил Украины и совместные планы – незыблемы. Подтверждением этому являются указания, которые я получил от высшего военного руководства перед сегодняшним приездом в Украину", – отметил Агуто.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.