Начинается регистрация на ВНО-2017

Ожидается, что участие во внешнем независимом оценивании в этом году примут около 300 тыс. человек

С 6 февраля в Украине начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая будет проходить с 23 мая по 16 июня.

Об этом на брифинге сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

Ожидается, что участие в ВНО в этом году примет около 300 тыс. человек.

"Регистрация начнется в 10:00 6 февраля и продлится до 17 марта. Для участия нужно подать заявку на сайте центра и получить регистрационное уведомление. До 31 марта все смогут вносить изменения в свои данные, — сказал Карандий. — Кроме электронной заявки нужно подать письменное заявление и пакет документов (перечень будет отдельно размещен на сайте центра). Выпускники-2017 смогут сделать это в своих школах, а выпускники предыдущих лет — в пунктах регистрации, которые будут работать во всех регионах".

Также с 3 по 20 мая смогут зарегистрироваться на дополнительные сессии жители оккупированных районов Донбасса и Крыма. "Они смогут выслать копии своих документов по электронной почте", — сказал Карандий.