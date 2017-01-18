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Население Украины уверенно сокращается http://www.segodnya.ua/img/article/7895/38_main.1484756013.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/38_tn.1484756013.jpg Украина За месяц украинцев стало на 16 тысяч меньше

Население Украины уверенно сокращается

Сегодня, 18:12

За месяц украинцев стало на 16 тысяч меньше

Украинцев становится все меньше и меньше. Фото: hyser.com.ua
Украинцев становится все меньше и меньше. Фото: hyser.com.ua

Только в ноябре численность населения Украины сократилась на 0,04%, что на 16,1 тыс. человек меньше, чем в октябре. Всего в ноябре в Украине числилось 42,604 млн человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Корреспондент.

Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Напомним, что в октябре численность населения Украины сократилась на 0,04%, или на 15,1 тыс. человек по сравнению с сентябрем до 42,62 млн человек.

По состоянию на 1 сентября в Украине было 42,642 млн человек.

Как сообщалось, с 2014 года около 170 тысяч украинцев получили гражданство России.
Украина, украинцы, население, численность, госстат

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