Население Украины уверенно сокращается

За месяц украинцев стало на 16 тысяч меньше

Только в ноябре численность населения Украины сократилась на 0,04%, что на 16,1 тыс. человек меньше, чем в октябре. Всего в ноябре в Украине числилось 42,604 млн человек. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Корреспондент.

Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Напомним, что в октябре численность населения Украины сократилась на 0,04%, или на 15,1 тыс. человек по сравнению с сентябрем до 42,62 млн человек.

По состоянию на 1 сентября в Украине было 42,642 млн человек.

Как сообщалось, с 2014 года около 170 тысяч украинцев получили гражданство России.