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Наставник "Шахтера" в проекте "Кто я?" угадал Меркель, Реброва и Шакиру (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/40_main.1482750900.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/40_tn.1482750900.jpg Украина Португальский наставник "горняков" стал участником развлекательного проекта

Наставник "Шахтера" в проекте "Кто я?" угадал Меркель, Реброва и Шакиру (видео)

Сегодня, 13:15

Португальский наставник "горняков" стал участником развлекательного проекта

Паулу Фонсека. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Паулу Фонсека. Фото ФК "Шахтер"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека оказался героем предновогодней игры "Кто я?".

Наставник "горняков" с легкостью справился со всеми заданиями, угадав канцлера Германии Ангелу Меркель, тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, президента "Шахтера" Рината Ахметова и колумбийскую певицу Шакиру.

Единственный, кто заставил задуматься португальца – знаменитый ученый Альберт Эйнштейн. Но и с ним Фонсека справился на ура.

Первым гостем программы стал голкипер Андрей Пятов. Он сумел угадать экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко, назвав его "Леон-киллер", а также доказал, что разбирается не только в футболе, угадав американскую теннисистку Серену Уильямс.

Вторым участником проекта стал защитник Иван Ордец. Он угадал Диего Марадону, Виталия Кличко, Дональда Трампа и Бенджамина Франклина.

Третьим гостем стал Максим Малышев, который в ходе игры сумел отгадать гетьмана Богдана Хмельницкого, игрока Андрея Ярмоленко и политика Олега Ляшко.

Четвертым участником проекта стал капитан "горняков" Дарио Срна, который сумел отгадать президента "Шахтера" Рината Ахметова, а также тренеров Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

Пятым гостем был бразилец Фред, угадавший трех "экс": бывшего тренера "горняков" Мирчу Луческу, а также бывшего президента Бразилии Дилму Русеф и бывшего игрока "Шахтера" Жадсона.

Шестым участником проекта стал защитник Вячеслав Шевчук, который угадал Пепа Гвардиолу, а также президента "Шахтера" Рината Ахметова и "Мистера Бина".

Седьмым гостей программы был полузащитник Тарас Степаненко, который угадал экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу и нынешнего наставника команды Паулу Фонсеки, гетьмана Богдана Хмельницкого и бывшего нападающего "Динамо" Виктора Леоненко.

Восьмым участником был Тренер-аналитик "Шахтера" Тиагу Леал, который угадал Шевченко, Реброва и Дональда Трампа.

Девятым участником был бразилец Дентиньо. В ходе игры Дентиньо сумел отгадать тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку и свою жену. 
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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