Наставник "Шахтера" в проекте "Кто я?" угадал Меркель, Реброва и Шакиру (видео)
Португальский наставник "горняков" стал участником развлекательного проекта
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека оказался героем предновогодней игры "Кто я?".
Наставник "горняков" с легкостью справился со всеми заданиями, угадав канцлера Германии Ангелу Меркель, тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, президента "Шахтера" Рината Ахметова и колумбийскую певицу Шакиру.
Единственный, кто заставил задуматься португальца – знаменитый ученый Альберт Эйнштейн. Но и с ним Фонсека справился на ура.
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