Наставник "Шахтера" в проекте "Кто я?" угадал Меркель, Реброва и Шакиру (видео)

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека оказался героем предновогодней игры "Кто я?".

Наставник "горняков" с легкостью справился со всеми заданиями, угадав канцлера Германии Ангелу Меркель, тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, президента "Шахтера" Рината Ахметова и колумбийскую певицу Шакиру.

Единственный, кто заставил задуматься португальца – знаменитый ученый Альберт Эйнштейн. Но и с ним Фонсека справился на ура.