Непогода в Украине: в ближайшие дни ожидаются лавины и жестокие морозы с ветром

Высота снежного покрова в некоторых областях может сегодня увеличиться на 35 см, а в горах существует угроза оползней снега на дороги

По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 на территории некоторых областей ожидаются сильные снегопады, метели, до 35 см снега и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Сумскую, южные районы Киевской и восточные районы Винницкой области накроют сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см – в Одесской и Николаевской областях до 35 см, – сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, также в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

Утром и днем 6 января по северным районам Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 30-50 дм, медленное обледенение судов. В г.Киеве и области в ближайшие 2 часа и до конца суток 6 января порывы ветра 15-20 м/с, метели.

6 января в связи с сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей установлен Значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18ºС ниже нуля.

В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16ºС ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

9 января 2017 года ожидается ослабление и прекращение опасных погодных явлений.

ГСЧС обращается к гражданам с призыва соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице: "Не ходите под раскидистыми деревьями, электрощитами, линиями электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение".