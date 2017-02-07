Непогода в Украине: в каких областях ограничили движение

В связи с резким ухудшением погодных условий сразу в нескольких областях Украины ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

По информации пресс-службы ГСЧС и "Укравтодора", ограничение ввели на таких автодорогах:

Черкасская область

С 10-30 6 февраля введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на дорогах области общего пользования, а именно:

М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360);

Н-01 Киев – Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622);

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81 + 300 – км 169 + 117)

Закарпатская область

В связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород – Демичи, км. 18 +000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

Хмельницкая область

Введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

Сложная ситуация по обеспечению проезда сложилась на автодороге государственного значения Н-03 Житомир – Черновцы на участке от г. Дунаевцы в г. Каменец – Подольский (км 247 – км 278). В связи с этим введено ограничение движения грузового транспорта и автобусов на указанном участке с 9:30.

Винницкая область

С 8.00 в Винницкой области введено ограничение движения для большегрузного транспорта на автомобильной дороге М-21 Житомир-Могилев-Подольский, участок от г. Винница до г. Могилев-Подольский, и на дороге Р-08 Немиров – Ямполь, км 35-115.

Напомним, сегодня с 7 утра также ограничили въезд крупногабаритного транспорта в Киев. Решение приняли, чтобы не создавать дополнительных препятствий работе снегоуборочной техники. Коммунальные службы расчищали улицы и дороги от снега и ночью.