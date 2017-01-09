"Невероятная красотка, бомба": жена Артема Кравца восхитила фигурой в мини-платье (фото)

Жена украинского нападающего испанской "Гранады" Артема Кравца в очередной раз восхитила подписчиков в социальных сетых фотографией своей идеальной фигуры. Анна Кравец порадовала фото в черном мини-платье, которое за ночь собрало более тысячи "лайков" в Instagram.

"Невероятная красотка, бомба", "Wow superbă", Шикарна", Внатурі сильна панянка", – некоторые из комментариев.

Напомним, что "Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 15-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.