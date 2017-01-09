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"Невероятная красотка, бомба": жена Артема Кравца восхитила фигурой в мини-платье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/84_main.1483952472.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/84_tn.1483952472.jpg Украина Анна Кравец снова поразила подписчиков в Instagram эффектной фотографией

"Невероятная красотка, бомба": жена Артема Кравца восхитила фигурой в мини-платье (фото)

Сегодня, 11:01

Анна Кравец снова поразила подписчиков в Instagram эффектной фотографией

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Жена украинского нападающего испанской "Гранады" Артема Кравца в очередной раз восхитила подписчиков в социальных сетых фотографией своей идеальной фигуры. Анна Кравец порадовала фото в черном мини-платье, которое за ночь собрало более тысячи "лайков" в Instagram.

"Невероятная красотка, бомба", "Wow superbă", Шикарна", Внатурі сильна панянка", – некоторые из комментариев.

Напомним, что "Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 15-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

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Артем Кравец, Гранада, Анна Кравец

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Сегодня|Спорт

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