ФОТОФАКТ. Николаевские экстремалы покоряли снежные горки на велосипедах

Если одесские экстремалы развлекаются катанием на сноубордах на крутых склонах у пляжей, то николаевские катаются на заснеженных горках на велосипедах. Так, трое молодых людей устроили покатушки на двухколесных конях вместо саней на горке у памятника корабелам и флотоводцам в центре Николаева.

Дурачась, парни съезжали по склону кургана то на заднем колесе, то вдвоем на одном велосипеде, чем вызывали восхищение подростков и неодобрение взрослых, которые все же иногда не сдерживали улыбок, ведь один из трюкачей был одет в колпак Санта Клауса. В то же время спасатели и медики просят не повторять подобные трюки, ведь такое катание может закончиться травмами.