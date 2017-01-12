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ФОТОФАКТ. Николаевские экстремалы покоряли снежные горки на велосипедах http://www.segodnya.ua/img/article/7878/3_main.1484249184.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/3_tn.1484249184.jpg Украина Трое молодых людей устроили покатушки на двухколесных конях вместо саней

ФОТОФАКТ. Николаевские экстремалы покоряли снежные горки на велосипедах

Сегодня, 21:48

Трое молодых людей устроили покатушки на двухколесных конях вместо саней

Если одесские экстремалы развлекаются катанием на сноубордах на крутых склонах у пляжей, то николаевские катаются на заснеженных горках на велосипедах. Так, трое молодых людей устроили покатушки на двухколесных конях вместо саней на горке у памятника корабелам и флотоводцам в центре Николаева.

Дурачась, парни съезжали по склону кургана то на заднем колесе, то вдвоем на одном велосипеде, чем вызывали восхищение подростков и неодобрение взрослых, которые все же иногда не сдерживали улыбок, ведь один из трюкачей был одет в колпак Санта Клауса. В то же время спасатели и медики просят не повторять подобные трюки, ведь такое катание может закончиться травмами.
экстремалы, горка, трюки, катание

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"Сегодня"

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