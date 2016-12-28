Новогоднее поздравление от Фонсеки-Деда Мороза и игроков "Шахтера" (видео)
Футболисты и тренерский штаб "горняков" поздравили болельщиков с наступающими праздниками
В канун Нового года игроки и тренеры "Шахтера" приняли участие в новогодней фотосессии, которая проходила в фитнес-центре загородной базы "Шахтера" в Святошино.
Самые яркие моменты события, поздравления главного тренера Паулу Фонсеки, а также Тараса Степаненко, Тайсона, Андрея Пятова и других игроков "оранжево-черных" смотрите в видеоролике.
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