Новогоднее поздравление от Фонсеки-Деда Мороза и игроков "Шахтера" (видео)

Футболисты и тренерский штаб "горняков" поздравили болельщиков с наступающими праздниками

В канун Нового года игроки и тренеры "Шахтера" приняли участие в новогодней фотосессии, которая проходила в фитнес-центре загородной базы "Шахтера" в Святошино.

Самые яркие моменты события, поздравления главного тренера Паулу Фонсеки, а также Тараса Степаненко, Тайсона, Андрея Пятова и других игроков "оранжево-черных" смотрите в видеоролике.