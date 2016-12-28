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Новогоднее поздравление от Фонсеки-Деда Мороза и игроков "Шахтера" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/49_main.1482918229.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/49_tn.1482918229.jpg Украина Футболисты и тренерский штаб "горняков" поздравили болельщиков с наступающими праздниками

Новогоднее поздравление от Фонсеки-Деда Мороза и игроков "Шахтера" (видео)

Сегодня, 11:43

Футболисты и тренерский штаб "горняков" поздравили болельщиков с наступающими праздниками

&quot;Шахтер&quot; поздравил болельщиков с новогодними праздниками. Фото shakhtar.com
"Шахтер" поздравил болельщиков с новогодними праздниками. Фото shakhtar.com

В канун Нового года игроки и тренеры "Шахтера" приняли участие в новогодней фотосессии, которая проходила в фитнес-центре загородной базы "Шахтера" в Святошино.

Самые яркие моменты события, поздравления главного тренера Паулу Фонсеки, а также Тараса Степаненко, Тайсона, Андрея Пятова и других игроков "оранжево-черных" смотрите в видеоролике.
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Тайсон футболист, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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