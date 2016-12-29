Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Новый год в Украине будет без снега http://www.segodnya.ua/img/article/7842/96_main.1483009431.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/96_tn.1483009431.jpg Украина По прогнозам синоптика, 31 декабря немного похолодает, но осадков не ожидается

Новый год в Украине будет без снега

Сегодня, 13:02

По прогнозам синоптика, 31 декабря немного похолодает, но осадков не ожидается

По прогнозам синоптика, снега в Новый год в Украине не будет. Фото: Facebook
По прогнозам синоптика, снега в Новый год в Украине не будет. Фото: Facebook

В Украине с завтрашнего дня, 30 декабря, прекратятся осадки, и снизится температура. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Эспрессо.TV.

По ее прогнозам, в ближайшие дни столбики термометров могут опуститься ночью до 7…12 градусов мороза, а в Карпатах – и до 10…15 мороза.

В новогоднюю ночь в Украине будет преобладать сухая погода с легкими, максимум умеренными морозами ночью. Однако существенных осадков не ожидается – ни снега, ни дождей. Таким образом, на Новый год будет преобладать сухая погода, ожидается небольшой мороз.
Украина, новый год, погода, снег, прогноз погоды, синоптик

Вы сейчас просматриваете новость "Новый год в Украине будет без снега". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников

Гройсман рассказал, где и с кем будет встречать Новый год

Сегодня, 12:31

Украинский премьер собирается праздновать в кругу семьи дома

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко отметит Новый год в нижнем белье

Сегодня, 12:30

Певица приняла участи в фотосессии для глянца

Украина

Украинцы больше всего на Новый год хотят получить деньги. Фото: из открытых источников

Чего хотят украинцы на Новый год - опрос

Сегодня, 12:04

В ТОП-3 приоритетных подарков попали деньги, путешествия и бытовая техника

Звезды

Ирина Билык с мужем споет в постели, а Злата Огневич - на луне

Сегодня, 12:00

По сюжету главный герой праздничной истории — директор ночного клуба в исполнении Яна Цапника 

Общество

Для приготовления глинтвейна необходимо много ингредиентов. Кадр из видео

Вкусная идея для Нового года: богатый глинтвейн для праздничного стола

Сегодня, 11:40

Только из специй понадобится черный чай, мускатный орех, гвоздика, корица, имбирь, анис, кардамон и каркаде

Звезды

Светлана Лобода подарила дочери сказку в новой фотосессии

Сегодня, 10:30

Певица встретит новый год в США, а Рождество – в Доминиканской республике

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.