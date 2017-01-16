Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Новый поезд Киев – Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами запустят сегодня http://www.segodnya.ua/img/article/7886/43_main.1484569170.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/43_tn.1484569170.jpg Украина В этом поезде пассажиров смогут перевозить как в спальных вагонах, так и в вагонах для сидения

Новый поезд Киев – Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами запустят сегодня

Сегодня, 07:00

В этом поезде пассажиров смогут перевозить как в спальных вагонах, так и в вагонах для сидения

Новый поезд Киев &ndash; Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами запустят сегодня
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Сегодня в Украине запустят анонсированный еще в прошлом году поезд с вагонами-трансформерами. Об этом заявил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в соцсети.

"Во вторник, 17 января, отправляем в первый рейс скоростной "Ночной экспресс" №149 сообщением КиевИвано-Франковск. Фишка поезда — в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав. Это новые вагоны с мебелью, которая трансформируется", — сообщил Балчун. Теперь, по словам Балчуна, в этом поезде пассажиров смогут перевозить как в спальных вагонах, так и в вагонах для сидения. 

"На маршрутах до 500 километров этим составом можно осуществлять три рейса в сутки, а в пределах 800 километров — два, — отметили в "Укрзализныце". — На этом рейсе пассажиры еще и сэкономят время в пути: вместо нынешних 11 часов дорога в Ивано-Франковск будет занимать меньше 9 часов".

Ранее в сети появилось видео, снятое в новых вагонах.

Отметим, что проехать в новом экспрессе-трансформере стоит недешево: 375 грн стоит место в вагоне купе, а 830 грн — в вагоне люкс (183 грн и 114 грн в купе или плацкарте обычного поезда. — Авт.).
укрзализныця, поезд, железная дорога, Ивано-Франковск, вагоны, экспресс

Вы сейчас просматриваете новость "Новый поезд Киев – Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами запустят сегодня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Войцех Балчун. Фото: slovoidilo.ua

В Украине впервые запустят "поезд-трансформер"

15 Января, 12:37

Новые вагоны с трансформирующейся мебелью позволяют перевозить пассажиров как в вагонах для сидения, так и в спальных вагонах

Транспорт

В Польшу пустят еще один "Интерсити+". Фото: uz.gov.ua

Украина пустит еще один скоростной поезд в Польшу

13 Января, 14:03

Основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу — разница в ширине колеи

Украина

Поезда курсируют с опозданием. Фото: Укрзализныця

В "Укрзализныце" рассказали, как непогода повлияла на движение поездов

8 Января, 16:33

Отмечается, что железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда прибыли на конечную станцию по графику

Транспорт

Власти пообещали следить за "Интерсити". Фото: uz.gov.ua

За поездами "Интерсити" в морозы проследит оперативный штаб

6 Января, 16:19

На селекторных совещаниях в Кабмине обсуждали возможность замены поездов

Транспорт

Между Киевом и Львовом назначили дополнительный поезд

5 Января, 13:39

В рождественские выходные "Интерсити +" будет выезжать из столицы в полдень, а возвращаться - почти в полночь

Запад

Пассажирам сообщили о том, что ведутся ремонтные работы. Фото: YouTube

На подъезде ко Львову сломался поезд "Интерсити"

6 Января, 00:17

Поезд не доехал около 40 км до Львова, пассажиры сидят в темноте и холоде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.