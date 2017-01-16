Новый поезд Киев – Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами запустят сегодня

В этом поезде пассажиров смогут перевозить как в спальных вагонах, так и в вагонах для сидения

Сегодня в Украине запустят анонсированный еще в прошлом году поезд с вагонами-трансформерами. Об этом заявил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в соцсети.

"Во вторник, 17 января, отправляем в первый рейс скоростной "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев — Ивано-Франковск. Фишка поезда — в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав. Это новые вагоны с мебелью, которая трансформируется", — сообщил Балчун. Теперь, по словам Балчуна, в этом поезде пассажиров смогут перевозить как в спальных вагонах, так и в вагонах для сидения.

"На маршрутах до 500 километров этим составом можно осуществлять три рейса в сутки, а в пределах 800 километров — два, — отметили в "Укрзализныце". — На этом рейсе пассажиры еще и сэкономят время в пути: вместо нынешних 11 часов дорога в Ивано-Франковск будет занимать меньше 9 часов".

Ранее в сети появилось видео, снятое в новых вагонах.

Отметим, что проехать в новом экспрессе-трансформере стоит недешево: 375 грн стоит место в вагоне купе, а 830 грн — в вагоне люкс (183 грн и 114 грн в купе или плацкарте обычного поезда. — Авт.).