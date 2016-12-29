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Обнародован список номинантов на премию имени Леси Украинки http://www.segodnya.ua/img/article/7844/56_main.1483028324.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/56_tn.1483028324.jpg Украина Будут премированы произведения кино, литературы, а также театральные постановки и иллюстрации

Обнародован список номинантов на премию имени Леси Украинки

Сегодня, 18:18

Будут премированы произведения кино, литературы, а также театральные постановки и иллюстрации

Госкомтелерадио назвал номинантов премии им. Леси Украинки. Фото: zn.ua
Госкомтелерадио назвал номинантов премии им. Леси Украинки. Фото: zn.ua

Государственный комитет телевидения и радиовещания обнародовал список произведений, представленных на соискание премии Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Так, в номинации "Литературные произведения для детей и юношества" представлено 18 книг, среди которых прозаические и поэтические произведения Ивана Андрусяка, Леси Ворониной, Анны Чубач и Татьяны Майданович и др.

На соискание премии в номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" выдвинуто 19 книг в оформлении художников Ирины Потаповой, Натальи Чернышевой, Юлии Пилипчатиной, Корнелии Коляджин, Арсена Джанкиньяна и других.

В номинации "Театральные спектакли для детей и юношества" будут соревноваться три спектакля Черкасского академического театра кукол и один спектакль Хмельницкого областного академического музыкально-драматического театра имени Михаила Старицкого.

Художественный фильм "Трубач" кинокомпании "Укркино" и полнометражный анимационный фильм "Бабай" киностудии анимационных фильмов "Укранимафильм" будут бороться за премию в номинации "Кинопроизведения для детей и юношества".

Напомним, премия Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества присуждается ежегодно, начиная с 2004 года, ко дню рождения Леси Украинки – 25 февраля. Премия присуждается в четырех номинациях в размере 10 тыс. грн каждая.
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Источник:

УНИАН

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