Одесса обогнала Киев в рейтинге самых дорогих городов планеты

Шесть украинских городов попали в ежегодный рейтинг самых дорогих городов планеты, составленный британским дата-центром Numbeo. Львов занял 475-е место из 484, Сумы и Днепр — 473-е и 472-е соответственно. Чуть выше расположился Харьков — он на 465-м месте в мире. А самым дорогим городом Украины впервые признана не столица, которая в этом году на 458-м месте, а наша Южная Пальмира — Одесса.

Составители рейтинга присудили Одессе 454-е место. Авторы исследования из Numbeo отмечают, что при составлении рейтинга учитывали стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду в каждом городе. Так, стоимость жизни в Одессе сейчас на 2,88% выше, чем в Киеве, а ежемесячные расходы на одного человека в Одессе составляют 8,5 тысяч гривен (29 595 грн — на семью из четырех человек), и это без учета арендной платы. При этом, согласно статистике Госстата Украины, средняя зарплата в Одессе в прошлом году составляла около пяти тысяч гривен.

Впрочем, до мировых лидеров рейтинга Одессе еще очень далеко. Самым дорогим городом в мире признана столица Бермудских островов — город Гамильтон. Жизнь в нем обойдется на 400% дороже, чем в Одессе — на одного человека нужно тратить примерно $1500 (43 тыс. грн). Также в пятерку лидеров по дороговизне вошли швейцарские Женева, Базель и Цюрих — на втором, третьем и четвертом месте соответственно. На пятом месте в мире — итальянская Венеция.