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Одесса обогнала Киев в рейтинге самых дорогих городов планеты http://www.segodnya.ua/img/article/7884/14_main.1484501516.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/14_tn.1484501516.jpg Украина Самым дорогим городом в мире признана столица Бермудских островов 

Одесса обогнала Киев в рейтинге самых дорогих городов планеты

Сегодня, 07:24

Самым дорогим городом в мире признана столица Бермудских островов 

Жить в Одессе сейчас дороже, чем в столице. Фото dumskaya.net
Жить в Одессе сейчас дороже, чем в столице. Фото dumskaya.net

Шесть украинских городов попали в ежегодный рейтинг самых дорогих городов планеты, составленный британским дата-центром Numbeo. Львов занял 475-е место из 484, Сумы и Днепр — 473-е и 472-е соответственно. Чуть выше расположился Харьков — он на 465-м месте в мире. А самым дорогим городом Украины впервые признана не столица, которая в этом году на 458-м месте, а наша Южная Пальмира — Одесса. 

Составители рейтинга присудили Одессе 454-е место. Авторы исследования из Numbeo отмечают, что при составлении рейтинга учитывали стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду в каждом городе. Так, стоимость жизни в Одессе сейчас на 2,88% выше, чем в Киеве, а ежемесячные расходы на одного человека в Одессе составляют 8,5 тысяч гривен (29 595 грн — на семью из четырех человек), и это без учета арендной платы. При этом, согласно статистике Госстата Украины, средняя зарплата в Одессе в прошлом году составляла около пяти тысяч гривен.

Впрочем, до мировых лидеров рейтинга Одессе еще очень далеко. Самым дорогим городом в мире признана столица Бермудских островов — город Гамильтон. Жизнь в нем обойдется на 400% дороже, чем в Одессе — на одного человека нужно тратить примерно $1500 (43 тыс. грн). Также в пятерку лидеров по дороговизне вошли швейцарские Женева, Базель и Цюрих — на втором, третьем и четвертом месте соответственно. На пятом месте в мире — итальянская Венеция.
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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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