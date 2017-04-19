Ограничений движения на дорогах Украины уже нет – ГСЧС

Вследствие неблагоприятных погодных условий, приведших к обрывам линий электропередач и срабатыванию систем защиты по состоянию на 19.00 среды остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В обнародованной в среду вечером пресс-службой ГСЧС сводке отмечается, что в Днепропетровской области остаются обесточенными 287 населенных пунктов, а восстановлено оно уже в 11н.п.), в Харьковской остаются без электричества 127н.п. (восстановлено в 24), в Полтавской – 53 (восстановлено в 20), в Запорожской – 24 (восстановлено в 12) и в Херсонской – 14 (восстановлено 2).

Кроме этого, информируют в Службе, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,5тыс. деревьев в Харьковской (1тыс. 828 деревьев (убрано 372), Запорожской (76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской (514 деревьев (убрано 74) областях.

Вместе с тем, пробки на территории Днепропетровской области уже ликвидированы с участием тяжелой инженерной техники ГСЧС.

"На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", – отмечается в сообщении.

К проведению работ всего привлечено 871 единиц техники и более 2,7тыс. человек, в том числе от ГСЧС 128 ед. техники и 444 человека личного состава.

В настоящее время погодные условия на территории восточных и центральных областей стабилизировались, наблюдается местами слабый дождь в Донецкой области.

Вместе с тем, по прогнозу Гидрометцентра 20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона ожидаются сложные погодные условия. 20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, 21 апреля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20м/с. 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5 °, в северных, 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем температура 1-8° тепла.