Ограничений движения на дорогах Украины уже нет – ГСЧС

Сегодня, 20:54

Обесточенными остаются 505 населенных пунктов в пяти областях 

Ограничений движения на дорогах Украины уже нет – ГСЧС, фото Подробности
Ограничений движения на дорогах Украины уже нет – ГСЧС, фото Подробности

Вследствие неблагоприятных погодных условий, приведших к обрывам линий электропередач и срабатыванию систем защиты по состоянию на 19.00 среды остаются обесточенными 505 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В обнародованной в среду вечером пресс-службой ГСЧС сводке отмечается, что в Днепропетровской области остаются обесточенными 287 населенных пунктов, а восстановлено оно уже в 11н.п.), в Харьковской остаются без электричества 127н.п. (восстановлено в 24), в Полтавской – 53 (восстановлено в 20), в Запорожской – 24 (восстановлено в 12) и в Херсонской – 14 (восстановлено 2).

Кроме этого, информируют в Службе, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,5тыс. деревьев в Харьковской (1тыс. 828 деревьев (убрано 372), Запорожской (76 деревьев (убрано 73), Днепропетровской (514 деревьев (убрано 74) областях.

Вместе с тем, пробки на территории Днепропетровской области уже ликвидированы с участием тяжелой инженерной техники ГСЧС.

"На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", – отмечается в сообщении.

К проведению работ всего привлечено 871 единиц техники и более 2,7тыс. человек, в том числе от ГСЧС 128 ед. техники и 444 человека личного состава.

В настоящее время погодные условия на территории восточных и центральных областей стабилизировались, наблюдается местами слабый дождь в Донецкой области.

Вместе с тем, по прогнозу Гидрометцентра 20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона ожидаются сложные погодные условия. 20 апреля в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, 21 апреля в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20м/с. 20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью заморозки 0-5 °, в северных, 21 апреля и в западных областях на почве до 8°, днем температура 1-8° тепла.
погода, температура, дождь, снег, дороги, падение, заморозки, мокрый снег, усиление, условия, ГСЧС, ликвидированы

Вы сейчас просматриваете новость "Ограничений движения на дорогах Украины уже нет – ГСЧС". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Украину накрыли снегопады. Фото: AFP

Завтра Одессу продолжит штормить

Сегодня, 17:48

Прогнозы синоптиков неутешительны: ожидаются метель, ветер и мокрый снег

Происшествия и криминал

Харьков. Фото: полиция

Четыре человека погибли из-за непогоды в Украине – Омелян

Сегодня, 16:44

Техника расчищает трассы пяти областей, оказавшихся под снежным ударом

Украина

Фото: соцсети

Снежный апокалипсис и прогноз синоптиков: подробности непогоды в Украине

Сегодня, 16:20

В Днепре зафиксировали рекордное количество ДТП, а в Новомосковске упавшее дерево убило женщину

Украина

В стране будет холодно. Фото: AFP

Погода на завтра: холод, ветер и мокрый снег

Сегодня, 16:00

По данным синоптиков, температура воздуха опустится как днем, так и ночью 

Экономика

Цветущие фруктовые деревья засыпало снегом. Фото: Instagram

Непогода и снег в Украине "убьют" 30% урожая абрикосов, вишен и груш

Сегодня, 14:30

Больше всего плодовые растения пострадают на западе и севере страны

Происшествия

Киев. Фото: «Сегодня»

Снега не будет: синоптик рассказала о погоде в Киеве

Сегодня, 13:24

В течение недели в столице будет холодно, ночью ожидаются заморозки до -5 градусов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования