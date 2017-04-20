"Охматдет" ищет нового главного врача – открытый конкурс продолжается

Сегодня, 15:22

Кандидат на должность должен предоставить документы в МОЗ до конца этого месяца

"Охматдет" ищет нового главного врача – открытый конкурс продолжается

До 27-го апреля продолжается открытый отбор на замещение вакансии главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Информация о вакантной должности и требованиях к кандидату размещены на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, к будущему главному врачу "Охматдета" в министерстве выдвигают следующие квалификационные требования:

1. Высшее образование в области знаний "Здравоохранение" (кроме специальности "Фармация, промышленная фармация").

2. Стаж работы на руководящих должностях – не менее 5 лет.

3. Свободное владение украинским языком.

4. Желательно владение английским языком.

Для участия в открытом конкурсе кандидат на должность должен предоставить документы (полный перечень и формы для заполнения – на сайте Минздрава) по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 7, Управление организационного обеспечения работы аппарата – ком. 46.

О конкретной дате начала конкурсного отбора и дату его проведения будет сообщено дополнительно на официальном сайте Минздрава Украины

За справками обращаться по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 7, ком. 16, телефон 253-82-63, e-mail: kadr@moz.gov.ua, секретарь комиссии – Волкова А.М.
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