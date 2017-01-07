Олег Ефимович проведет бой против непобежденного британца в Лондоне

Украинский боксер полулегкого веса Олег Ефимович свой следующий бой проведет 4 февраля. В Лондоне на арене Olympia (вмещает от 4 до 10 тысяч человек в зависимости от события) Ефимович проведет 12-раундовый поединок против непобежденного британца Кида Гэлахада, сообщает boxing-mma.com

26-летний Гэлахад родился в Дохе, Катар. Все свои бои проводит в Великобритании и представляет эту страну. За семилетнюю карьеру в профи провел 21 бой и во всех одержал победу, 12 раз – нокаутом. В рейтинге боксеров полулегкого веса занимает 55-е место. Рост – 169 см.

35-летний Олег Ефимович провел в профи 31 бой: 28 побед (15 досрочных), 2 поражения и 1 ничья. Владел второстепенными титулами (континентальные, интер-континентальные, европейские). В рейтинге занимает 49-е место. Рост – 165 см. Все свои бой, за исключением раннего боя в Узбекистане, Ефимрович провел в Украине.