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Олимпийский чемпион Верняев "взорвал" интернет новым имиджем http://www.segodnya.ua/img/article/7865/9_main.1483957233.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/9_tn.1483957233.jpg Украина Самый успешный украинский олимпиец Рио Олег Верняев отрастил усы

Олимпийский чемпион Верняев "взорвал" интернет новым имиджем

Сегодня, 12:19

Самый успешный украинский олимпиец Рио Олег Верняев отрастил усы

Олег Верняев. Фото Instagram
Олег Верняев. Фото Instagram

Самый успешный украинский спортсмен на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро гимнаст Олег Верняев сменил имидж. В одной из социальных сетей Олег показал фото, на котором он отрастил усы. "Папин бродяга – мамин симпатяга! А фоточка взорвала-то! Что скажете, усы правят миром?", – прокомментировал Верняев.

Фотография собрала почти 3,5 тысячи "лайков" в Instagram. "Остановите землю", "Пупсик", "Чак Норрис", "Нет, нет и нееееет", "Честно, не очень! Кому кому, но тебе точно не идет", – некоторые из комментариев.

Напомним, что на Играх-2016 в Рио Верняев завоевал "золото" на параллельных брусьях и "серебро" в многоборье. Вся украинская сборная завоевала 11 медалей и всего две из них были золотыми.

Все украинские результаты Олимпиады-2016
спортивная гимнастика, гимнаст, Олег Верняев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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