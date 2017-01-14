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Онлайн матча "Будивельник" – "Черкасские Мавпы" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/62_main.1484411215.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/62_tn.1484411215.jpg Украина Прямая трансляция поединка третьего круга чемпионата Украины по баскетболу

Онлайн матча "Будивельник" – "Черкасские Мавпы" (видео)

Сегодня, 18:26

Прямая трансляция поединка третьего круга чемпионата Украины по баскетболу


Первым матчем третьего круга регулярного чемпионата Суперлиги станет поединок в Киеве, где местный "Будивельник" сыграет против "Черкасских Мавп". Команда Владимира Коваля попытается продолжить свою победную серию до девяти матчей и повторить достижение "Химика", чей беспроигрышный спурт остановился на этой отметке. До конца 2016 года киевляне набрали отличную форму, подтвердив это победами в Южном и Днепре, обыграв своих прямых конкурентов за "золото".
Будивельник, Черкасские Мавпы, чемпионат Украины по баскетболу

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Источники:

Сегодня|Спорт, Федерация баскетбола Украины

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