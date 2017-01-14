Онлайн матча "Будивельник" – "Черкасские Мавпы" (видео)
Прямая трансляция поединка третьего круга чемпионата Украины по баскетболу
Первым матчем третьего круга регулярного чемпионата Суперлиги станет поединок в Киеве, где местный "Будивельник" сыграет против "Черкасских Мавп". Команда Владимира Коваля попытается продолжить свою победную серию до девяти матчей и повторить достижение "Химика", чей беспроигрышный спурт остановился на этой отметке. До конца 2016 года киевляне набрали отличную форму, подтвердив это победами в Южном и Днепре, обыграв своих прямых конкурентов за "золото".
Вы сейчас просматриваете новость "Онлайн матча "Будивельник" – "Черкасские Мавпы" (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии