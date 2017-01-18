Отчет по выборам в Госдуму РФ: Геращенко считает, что Рада должна обратиться к ОБСЕ

Первый вице-спикер заявила, что украинский парламент должен призвать ОБСЕ признать не соответствующим действительности свой отчет по выборам в Госдуму России

Верховная Рада Украины должна принять обращение к странам-членам ОБСЕ с призывом признать не соответствующим действительности отчет этой организации по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

В частности Геращенко, выступая с трибуны Верховной Рады в среду, призвала комитеты Верховной Рады по иностранным делам и комитет по вопросам европейской интеграции подготовить обращение украинского парламента к странам – членам ОБСЕ.

"С просьбой, чтобы они обратили внимание на этот отчет и на ту методику, которую использует БДИПЧ ОБСЕ, с требованием усовершенствовать эту методику, с требованием, чтобы этот отчет был признан несоответствующим действительности, ведь нет ни одной европейской страны, которая признала бы аннексию Крыма", – сказала она.

Геращенко напомнила, что в декабре был опубликован отчет БДИПЧ ОБСЕ с их оценкой голосования на выборах в Госдуму РФ.

Первый вице-спикер отметила, что в отчете не указано, что выборы в аннексированном Крыму проходили с нарушением стандартов, а также не сказано о влиянии противоправного голосования в Крыму на результаты выборов в Госдуму РФ.

По ее словам, через такие отчеты происходит "ползучая попытка признать аннексию Крыма".

Она подчеркнула, что РФ прилагает максимум усилий для дискредитации и деградации международных институций, и пытается навязать свое видение стандартов демократии.

Кроме того, Геращенко напомнила, что согласно Минским соглашениям, БДИПЧ ОБСЕ должно мониторить выборы на Донбассе, если они там состоятся после демилитаризации.

"Я прошу, чтобы комитеты подготовили такое заявление и уже завтра мы приняли его (в четверг – Ред.)", – подытожила первый вице-спикер.

Напомним, в России 18 сентября прошли выборы в Госдуму VII созыва. В аннексированном Крыму в нижнюю палату российского парламента были избраны четыре депутата (3 – в так называемой Республике Крым, 1 – в Севастополе).

В частности, проведение выборов осудил МИД Дании, а министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро еще раз напомнили, что их страны не признают аннексию полуострова. Зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что крымские татары бойкотировали выборы.

Украина жестко поставила в ПАСЕ вопрос выборов в Крыму, заявив, что готова к демаршу, если европарламентарии допустят возвращение российской делегации, закрыв глаза на организацию голосования в Госдуму на полуострове. Как известно, Украина не признает парламентские выборы в РФ и новоизбранную Госдуму.