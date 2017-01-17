Открытие уровня "Дошкольники" на Learning.ua

На образовательном сайте Learning.ua начинает свою работу учебный уровень по математике "Дошкольники" для детей 4-6 лет. Новые задачи были разработаны с учетом интересов каждого ребенка вместе с его возрастными особенностями.

Дошкольная подготовка детей имеет большое значение, особенно сегодня, когда мир и технологии меняются так быстро. Но, кроме этого, у детей в возрасте от 4 до 6 лет происходит развитие пространственного и логического мышления, а также аналитических способностей. Поэтому именно в этом возрасте, согласно исследованиям детских психологов, следует уделить внимание раскрытию личных способностей и талантов.

Именно поэтому у уровня "Дошкольники" есть две главные цели: подготовить ребенка к школе и помочь ему раскрыть свои таланты.

Формат уровня "Дошкольники"

На образовательном сайте Learning.ua разграничение задач по возрастным категориям носит реальный и эффективный характер. Например, разница между задачами уровня "Малыши" (2-3 года) и уровня "Дошкольники" (4-6 лет) заключается не только в разной сложности. Не последнюю роль играет и формат подачи информации.

Особенности представления информации в задачах:

Более сложный сюжет с большим количеством деталей, которые надо воспринимать одновременно.

Оформление задач, подобных школьным задачкам первого-второго классов, однако более легких.

Игровой формат, благодаря которому ребенку интересно учиться, он получает удовольствие от каждого упражнения, как от отдельной игры.

Благодаря вышеперечисленным особенностям ученик не быстро устает и может заниматься с радостью — а это одна из главных целей учебного курса.

Этот уровень является вполне самодостаточным. Нет строгой необходимости проходить все упражнения предыдущего уровня "Малыши", чтобы понять новый. Поэтому детям, которые начали знакомство с сайтом Learning.ua в возрасте от 4 лет, станет понятной каждое упражнение "Дошкольников".

При этом уровень "Дошкольники" имеет очень удобный интерфейс (например, возможность разделить задания по темам и подкатегориям), поэтому родителям будет легко найти именно тот комплекс упражнений, на котором надо сосредоточиться в конкретный момент.

Особенности уровня "Дошкольники"

Но подготовка к школе и развитие новых способностей ребенка — не единственные особенности уровня. Также отдельно следует сказать об упражнениях, связанных с навыками, которые нужны в быту и внешкольной жизни:

Упражнения, которые касаются ориентации в пространстве и определения направления движения.

Задания, развивающие умение отличать то, что создано природой, от того, что было сделано человеком.

Целый ряд специализированных упражнений для освоения умения считать деньги.

Интерактивные задания для лучшего понимания понятия времени и его измерения. На этом уровне, в частности, говорится и о понятии сезонов, и о положении стрелок часов, и о периоде времени.

Знакомство с двух- и трехмерными фигурами.

Все задания сделаны с учетом работы зрительной памяти, логики и ассоциативного мышления. А сами задачи манят яркими иллюстрациями и забавными персонажами.

Итак, представленный публике уровень "Дошкольники" полностью соответствует главной цели образовательного сайта Learning.ua — помогать детям развивать собственные навыки и способности и при этом учиться с удовольствием. Пользователям остается только "продегустировать" этот уровень, чтобы убедиться.

Learning.ua - образовательная платформа, которая дает возможность доступно и увлекательно учиться детям всех возрастов – от дошкольников до 11 класса. Сайт создан с целью помочь школе улучшить уровень образования, используя новейшие технологии и международный педагогический опыт. Над созданием уникальных материалов работала команда учителей и разработчиков, опираясь в своей работе как на украинском и международные образовательные стандарты, так и на возрастную психологию. Сайт активизирует естественную любознательность и уверенность ребенка. Вместе с Learning.ua каждый ребенок сможет изучить новое, повторить старое и просто развлечься. Учеба без скуки возможна! Для того, чтобы узнать больше о Learning.ua, посетите www.learning.ua, facebook.com/learning.ua и vk.com/learningua.