Открытие уровня "Дошкольники" на Learning.ua
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На образовательном сайте Learning.ua начинает свою работу учебный уровень по математике "Дошкольники" для детей 4-6 лет. Новые задачи были разработаны с учетом интересов каждого ребенка вместе с его возрастными особенностями.
Дошкольная подготовка детей имеет большое значение, особенно сегодня, когда мир и технологии меняются так быстро. Но, кроме этого, у детей в возрасте от 4 до 6 лет происходит развитие пространственного и логического мышления, а также аналитических способностей. Поэтому именно в этом возрасте, согласно исследованиям детских психологов, следует уделить внимание раскрытию личных способностей и талантов.
Именно поэтому у уровня "Дошкольники" есть две главные цели: подготовить ребенка к школе и помочь ему раскрыть свои таланты.
Формат уровня "Дошкольники"
На образовательном сайте Learning.ua разграничение задач по возрастным категориям носит реальный и эффективный характер. Например, разница между задачами уровня "Малыши" (2-3 года) и уровня "Дошкольники" (4-6 лет) заключается не только в разной сложности. Не последнюю роль играет и формат подачи информации.
Особенности представления информации в задачах:
- Более сложный сюжет с большим количеством деталей, которые надо воспринимать одновременно.
- Оформление задач, подобных школьным задачкам первого-второго классов, однако более легких.
- Игровой формат, благодаря которому ребенку интересно учиться, он получает удовольствие от каждого упражнения, как от отдельной игры.
Благодаря вышеперечисленным особенностям ученик не быстро устает и может заниматься с радостью — а это одна из главных целей учебного курса.
Этот уровень является вполне самодостаточным. Нет строгой необходимости проходить все упражнения предыдущего уровня "Малыши", чтобы понять новый. Поэтому детям, которые начали знакомство с сайтом Learning.ua в возрасте от 4 лет, станет понятной каждое упражнение "Дошкольников".
При этом уровень "Дошкольники" имеет очень удобный интерфейс (например, возможность разделить задания по темам и подкатегориям), поэтому родителям будет легко найти именно тот комплекс упражнений, на котором надо сосредоточиться в конкретный момент.
Особенности уровня "Дошкольники"
Но подготовка к школе и развитие новых способностей ребенка — не единственные особенности уровня. Также отдельно следует сказать об упражнениях, связанных с навыками, которые нужны в быту и внешкольной жизни:
- Упражнения, которые касаются ориентации в пространстве и определения направления движения.
- Задания, развивающие умение отличать то, что создано природой, от того, что было сделано человеком.
- Целый ряд специализированных упражнений для освоения умения считать деньги.
- Интерактивные задания для лучшего понимания понятия времени и его измерения. На этом уровне, в частности, говорится и о понятии сезонов, и о положении стрелок часов, и о периоде времени.
- Знакомство с двух- и трехмерными фигурами.
Все задания сделаны с учетом работы зрительной памяти, логики и ассоциативного мышления. А сами задачи манят яркими иллюстрациями и забавными персонажами.
Итак, представленный публике уровень "Дошкольники" полностью соответствует главной цели образовательного сайта Learning.ua — помогать детям развивать собственные навыки и способности и при этом учиться с удовольствием. Пользователям остается только "продегустировать" этот уровень, чтобы убедиться.
Learning.ua - образовательная платформа, которая дает возможность доступно и увлекательно учиться детям всех возрастов – от дошкольников до 11 класса. Сайт создан с целью помочь школе улучшить уровень образования, используя новейшие технологии и международный педагогический опыт. Над созданием уникальных материалов работала команда учителей и разработчиков, опираясь в своей работе как на украинском и международные образовательные стандарты, так и на возрастную психологию. Сайт активизирует естественную любознательность и уверенность ребенка. Вместе с Learning.ua каждый ребенок сможет изучить новое, повторить старое и просто развлечься. Учеба без скуки возможна! Для того, чтобы узнать больше о Learning.ua, посетите www.learning.ua, facebook.com/learning.ua и vk.com/learningua.
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