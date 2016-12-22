Парубий рассказал, когда будет подписан бюджет на 2017 год

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что государственный бюджет на 2017 год будет подписан в ближайшее время. Об этом спикер сообщил в ходе вечернего заседания парламента, передает "112 Украина".

"Мы прошли все постановления, которые были поданы на отклонения. Это открывает нам путь для подписания бюджетных законов и подписания бюджета Украины на 2017 год. Бюджет, который сегодня позволит финансировать украинскую армию в то время, когда агрессор сегодня начинает активизировать свои действия, когда ребята на передовой защищают покой и мир в нашем государстве", – подчеркнул Парубий.

По его словам, парламентарии приняли ответственное и важное решение и сейчас открывается путь к тому, чтобы бюджет 2017 был подписан.

"Я уверен и верю, что он будет подписан в ближайшее время, и украинские граждане могут быть спокойны – украинское государство войдет в 2017 год с новым украинским бюджетом", – сказал Парубий перед закрытием заседания.

Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата. Теперь главную смету страны должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.