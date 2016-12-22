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Парубий рассказал, когда будет подписан бюджет на 2017 год http://www.segodnya.ua/img/article/7821/55_main.1482423025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/55_tn.1482423025.jpg Украина Спикер выразил уверенность в скорейшем подписании главного финансового документа страны

Парубий рассказал, когда будет подписан бюджет на 2017 год

Сегодня, 18:08

Спикер выразил уверенность в скорейшем подписании главного финансового документа страны

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что государственный бюджет на 2017 год будет подписан в ближайшее время. Об этом спикер сообщил в ходе вечернего заседания парламента, передает "112 Украина".

"Мы прошли все постановления, которые были поданы на отклонения. Это открывает нам путь для подписания бюджетных законов и подписания бюджета Украины на 2017 год. Бюджет, который сегодня позволит финансировать украинскую армию в то время, когда агрессор сегодня начинает активизировать свои действия, когда ребята на передовой защищают покой и мир в нашем государстве", – подчеркнул Парубий.

По его словам, парламентарии приняли ответственное и важное решение и сейчас открывается путь к тому, чтобы бюджет 2017 был подписан.

"Я уверен и верю, что он будет подписан в ближайшее время, и украинские граждане могут быть спокойны – украинское государство войдет в 2017 год с новым украинским бюджетом", – сказал Парубий перед закрытием заседания.

Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 274 народных депутата. Теперь главную смету страны должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.

-2017_03
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