Пасха-2017: история и традиции праздника

Пасха или Светлое Христово Воскресение считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником.

В 2017 году Пасха припадает на 16 апреля. Дата праздника в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает его переходящим.

Предание

По прошествии субботы, ночью, на третий день после страданий и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего Божества воскрес из мертвых. Его человеческое тело преобразилось, и он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи.

Именно с этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб.

Когда с небес сошел Ангел, он отвалил камень от двери гроба и сел на нем. Воины, стоявшие на страже у гроба, застыли в ужасе, а затем, очнувшись от страха, разбежались.

В этот день, как только кончился субботний покой, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать его тело, так как они не успели этого сделать при погребении.

Сейчас этих женщин церковь именует мироносицами.

Но, идя в дорогу, они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража и вход в пещеру запечатан. Мария Магдалина, которая первой пришла ко гробу и увидев, что он отворен и тела нет побежала к Петру и Иоанну.

Позже, когда уже все были возле гроба и увидели ангела, тот их успокоил и сказал: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых".

Когда женщины, которые не могли поверить своим глазам, долго стояли возле гроба, то снова услышали слова ангела.

"Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: он воскрес; вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки грешных людей, и быть распятым, и в третий день воскреснуть".

В христианской Церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу, что выражается и в священных песнопениях: "Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия".

Становление праздника

Пасха Христова — торжество из торжеств. Об этом говорит, в частности, в своем Слове на этот праздник св. Епифаний Кипрский: "Праздник Пасхи торжественнее всех праздников: он составляет для всего мира торжество обновления и спасения. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников..." Церковь в священных песнопениях называет Пасху "великою, двери райские нам отверзающей, Неделей святой, светлым Христовым Воскресением", призывает к ее прославлению землю и небо, мир видимый и невидимый, ибо "Христос воста, веселие вечное".

Слово "Пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который, в свою очередь, был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда Ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального Агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо.

Праздник Пасхи установлен еще в Апостольской Церкви и торжественно праздновался уже в те времена. Древняя Церковь именовала Пасхой две седмицы: предшествующую дню Воскресения Христова и последующую за ним. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые наименования: Пасха Крестная, или Пасха Страданий, и Пасха Воскресная, или Пасха Воскресения. После Никейского Собора (325 г.) эти наименования выходят из употребления и вводятся новые названия — Страстная и Светлая седмицы, а сам день Воскресения назван Пасхой.

В первые века христианства Пасху праздновали не везде в одно и то же время. На Востоке, в Малоазийских Церквах, ее отмечали в 14-й день нисана (марта), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. А Западная Церковь, почитая неприличным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершала ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между Церквами по этому вопросу была сделана при св. Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века, но успехом не увенчалась. Два разных обычая празднования Воскресения Христова просуществовали до Первого Вселенского Собора (325 г.), на котором было вынесено постановление праздновать Пасху (по правилам Церкви Александрийской) повсеместно в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской.

Традиции и символы Пасхи

Символами Пасхи становится все, что выражает обновление (Пасхальные ручьи), свет (Пасхальный огонь), жизнь (Пасхальные куличи, яйца и зайцы).

Пасхальное богослужение

В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное. Большинство оглашенных после подготовительного поста принимали крещение в этот особый день.

В Церкви с древних времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью.

Пасхальное приветствие

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято "христосоваться". Это значит, что при встрече стандартное приветствие заменяется словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!", при этом троекратно целуясь.

Пасхальный огонь

Он играет большую роль в богослужении и символизирует "Свет Божий, просвещающий все народы" после воскресения Иисуса Христа.

В случае успешного прибытия из Иерусалима благодатного огня священники торжественно разносят его по храмам города. Христиане тут же зажигают от него свои свечи. После богослужения желающие уносят лампаду с огнем домой, где стараются поддерживать его в течение года.

Пасхальная трапеза

Происходит она во время разговения после Великого поста. Но перед этим в течение Великой субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и пасхальные яйца, приготовленные к праздничному столу.

Пасхальное яйцо

Они в христианской традиции обозначают Гроб Господень: яйцо, хотя снаружи выглядит мертвым, внутри содержит новую жизнь, которая выйдет из него, и поэтому яйцо служит "символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его".

Примечательно, что в православной традиции обычай дарить яйца связывают с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию.

Согласно изложению Димитрия Ростовского, святая равноапостольная Мария Магдалина нашла возможность явиться к императору и подарила ему яйцо, окрашенное в красный цвет, со словами: "Христос воскрес!" Выбор яйца как подарка, согласно святителю Димитрию, был вызван бедностью Марии, которая, однако, не захотела явиться с пустыми руками, цвет же яйца был призван привлечь внимание императора.

Хотя яйца красят в разные цвета, именно красный является традиционным: он символизирует кровь распятого Христа.

Творожная пасха

Особое блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году — на праздник Пасхи.

Оригинальная форма пасхи — усеченная пирамида, символизирующая Гроб Господень. Традиционно для приготовления пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма — пасочница, которая делалась из дощечек, на внутренней стороне которых вырезают буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскресе!".

Кроме того, на них также изображаются крест, копья, трости, проросшие зерна, ростки и цветы, которые символизируют страдания и воскресение Иисуса Христа

Эти рисунки и надпись потом отпечатываются на готовой пасхе.

Правда, в современном мире пасхи делают разных форм, размеров и с различными украшениями.