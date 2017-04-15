Пасха в Украине будет дождливой

Сегодня, 15:08

Осадки ожидаются утром и днем, местами – сильные порывы ветра

В Украине на Пасху прогнозируют дожди. Фото: opogode.ua
В Украине на Пасху прогнозируют дожди. Фото: opogode.ua

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладный и влажный воздух, в большинстве областей утром и днем пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, в восточной части на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, днем 9-14 градусов тепла, в южной части 15-20 градусов.
В Киеве – утром, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 11-13 градусов.

17 апреля в южных, центральных и восточных областях временами дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью в южной части и восточных областях 4-9 градусов, на остальной территории 1-6 градусов тепла, в западных, северных и Винницкой областях на почве и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов; днем 6-11 градусов тепла, на юге и востоке местами 13-15 градусов; в Карпатах ночью и днём около 0 градусов.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4 градуса, днем 8-10 градусов тепла.
Украина, погода, Пасха, прогноз погоды, дожди, укргидрометцентр

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Источник:

Интерфакс-Украина

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