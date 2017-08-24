Патриотический флешмоб на самой крупной ветроэлектростанции Украины

На Ботиевской ветроэлектростанции организовали флешмоб ко Дню Независимости.

Ветроэнергетики предложили туристам, приехавшим на еженедельную экскурсию, принять участие в праздничной акции. На вертолетной площадке ВЭС экскурсанты создали живой герб Украины. С голубыми и желтыми воздушными шарами в руках восемьдесят человек выстроились в форме тризуба – одного из основных государственных символов, и поздравили Украину с Днем рождения.

В праздничной акции приняли участие туристы, приехавшие ознакомиться с особенностями работы предприятия возобновляемой генерации. К ним присоединилась группа экскурсантов ДТЭК Запорожской ТЭС.

Сегодня Ботиевская ВЭС – не только одна из крупнейших ветроэлектростанций в Центральной и Восточной Европе, но также популярнейший объект промышленного туризма в Украине. На станции еженедельно проводят бесплатные экскурсии для всех желающих узнать о возобновляемой энергии в действии. Записаться на экскурсию можно на сайте предприятия.

В прошлом году ВЭС организовала экскурсионные туры для 1200 человек. За семь месяцев этого года станцию уже посетили более 800 туристов. Ботиевская ВЭС входит в состав компании Винд Пауэр, ветроэнергетического подразделения ДТЭК ВИЭ.