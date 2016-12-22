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Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/17_main.1482406787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/17_tn.1482406787.jpg Украина В квартире обвалился потолок, местные власти обещают помочь пострадавшей 

Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 13:34

В квартире обвалился потолок, местные власти обещают помочь пострадавшей 


Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне. В квартире обвалился потолок. Об аварийном перекрытии женщина давно сообщала в различные инстанции. В ответ – только отписки.

Уже несколько дней 92-летняя пенсионерка готовит в комнате. На кухню заходить боится.

"Не дошла еще до дверей в кухне, чтобы выйти в передние, как раздался у меня за спиной такой грохот и по руке вот так, болит тут вот, болит рука", – рассказывает Нина Шишко, владелица квартиры.

Нина Шишко живет на последнем этаже. Дому – более 50 лет. У соседей кровля также в аварийном состоянии.

"Скоро упадет потолок и у нас, как у соседки. И потом же нельзя ни обои поклеить, замазать его или ремонтировать, ведь это бесполезно. Оно сразу же, до первого дождя", – сказал Виктор Браилко, житель дома.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства говорят: аварийного жилья в Полтаве много. Денег на всех не хватает. Но женщине пообещали отремонтировать кровлю за несколько дней.

"Сейчас рассматривается вопрос, определяется подрядчик, который проведет текущие работы и ликвидирует ту ситуацию, которая сложилась по крыше для того, чтобы кровля не протекала", – сказал Андрей Бардинов, заместитель начальника Полтавского городского управления жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальщики обещают компенсировать пенсионерке ремонт в помещении. Однако вряд ли кто-то возместит ей моральный ущерб. После удара кирпичом старушка не чувствует пальцев руки.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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