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"Перемирие" на Донбассе продлилось 25 минут http://www.segodnya.ua/img/article/7829/55_main.1482693973.png http://www.segodnya.ua/img/article/7829/55_tn.1482693973.png Украина Только за субботу режим тишины нарушили 39 раз. Во время обстрелов был ранен один боец под Авдеевкой

"Перемирие" на Донбассе продлилось 25 минут

Сегодня, 06:00

Только за субботу режим тишины нарушили 39 раз. Во время обстрелов был ранен один боец под Авдеевкой

Фото: AFP
Фото: AFP

Договоренности о соблюдении режима тишины на Донбассе были нарушены боевиками практически сразу. Напомним, на последней встрече трехсторонней группы в Минске стороны договорились об очередном режиме тишины, который должен был начаться с субботы 24 декабря. Но, как это было уже не раз, боевики нарушили договоренности. Нынешнее "перемирие" длилось 25 минут — боевики применили стрелковое оружие в районе Желтого Луганской области. Всего же за субботу боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ

Обстрелы не утихают на Донецком направлении, в частности в Авдеевской промзоне, под Горловкой и селом Луганским, а также на позиции "Шахта Бутовка". Среди них две провокации проводились с использованием минометов. Так, вечером боевики открыли огонь по поселку Луганскому — всего было выпущено 12 мин. А на Авдеевской промзоне около двух часов длилась перестрелка, где также были задействованы минометы.

Тем временем на Луганском направлении боевики обстреливали село Желтое, а на Мариупольском направлении — линию фронта Павлополь — Широкино, города Марьинку и Докучаевск.

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что, несмотря на несоблюдение договоренностей, в основных точках противостояния, таких как Светлодарская дуга и Авдееевская промзона, стало спокойнее, значительно реже в ход идет тяжелая артиллерия.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ был ранен в районе Авдеевки.
россия, Донбасс, ВСУ, боевики, перемирие, авдеевка, минские договоренности, Светлодарская дуга

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Автор:

Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

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