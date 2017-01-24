"Перестаньте убивать украинцев": Порошенко жестко ответил российским журналистам

Президент Украины в Хельсинки отказался отвечать на вопросы представителей российских СМИ

Президент Украины Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки (Финляндия).

Как сообщается, во время посещения парламента Финляндии к Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.

В ответ президент Украины сказал: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!".

Порошенко сообщил, что только в этом январе на Донбассе погибли 7 украинцев.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.

Напомним, президент Украины призвал лидера Финляндии Саули Ниинисте усилить давление на Россию в вопросе освобождения пленных.

Порошенко поблагодарил Финляндию за активное участие в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ человеческими и финансовыми ресурсами, помощь Финляндии внутреннеперемещенным лицам и за практическую поддержку процесса гуманитарного разминирования на Востоке Украины.