Первая группа футболистов "Динамо" прошла медосмотр перед первым сбором (фото)
16-го числа "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью
Сегодня, 14 января, киевское "Динамо" вышло из отпуска. Первая группа киевлян прошла традиционное медобследование в одной из клиник столицы.
Обследование прошли Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Артур Рудько, Артем Беседин, Виталий Буяльский, Александр Гладкий и другие футболисты.
16-го числа "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью. На первом сборе чемпион Украины запланировал пять спаррингов.
Вы сейчас просматриваете новость "Первая группа футболистов "Динамо" прошла медосмотр перед первым сбором (фото)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии