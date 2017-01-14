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Первая группа футболистов "Динамо" прошла медосмотр перед первым сбором (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/30_main.1484397405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/30_tn.1484397405.jpg Украина 16-го числа "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью

Первая группа футболистов "Динамо" прошла медосмотр перед первым сбором (фото)

Сегодня, 14:36

16-го числа "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью

Сегодня, 14 января, киевское "Динамо" вышло из отпуска. Первая группа киевлян прошла традиционное медобследование в одной из клиник столицы.

Обследование прошли Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Артур Рудько, Артем Беседин, Виталий Буяльский, Александр Гладкий и другие футболисты.

16-го числа "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор в испанскую Марбелью. На первом сборе чемпион Украины запланировал пять спаррингов.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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