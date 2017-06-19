Первая неделя безвиза в Украине: сколько украинцев поехали в ЕС

Не обошлось и без "отказников" – всего не пустили в ЕС 26 украинцев, сообщают в ГПСУ

С начала действия безвизового режима (с 11 июня) 21,2 тысячи украинцев воспользовались преимуществом поездки без виз в страны Европейского союза, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно данным пограничников, по состоянию на утро 19 июня всего в ЕС поехали с более полумиллиона граждан Украины, из которых с биометрическим паспортом были 100 тысяч человек. В то же время без виз обошлись уже более 21 тысячи украинцев.

"Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом. Другие шли по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 граждан Украины) и Венгрией (2840 граждан Украины)", – говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники отмечают, что количество путешественников значительно увеличилось в течение последних выходных.

В то же время с начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 26 гражданам Украины.