Первая ракетка Украины с победы стартовала на Australian Open

Элина Свитолина в матче первого круга разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии – первого в 2017 году турнира "Большого шлема".

В матче первого круга Свитолина, посеянная под 11-м номером, разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана. Поединок прошел рано утром в понедельник по киевскому времени и завершился со счетом 6:0, 6:2.

В рейтинге АТР Свитолина занимает 13-е место, Воскобоева – 274-е.