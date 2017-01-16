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Первая ракетка Украины с победы стартовала на Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7884/78_main.1484549554.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/78_tn.1484549554.jpg Украина Элина Свитолина в матче первого круга разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана

Первая ракетка Украины с победы стартовала на Australian Open

Сегодня, 08:50

Элина Свитолина в матче первого круга разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана

Элина Свитолина легко прошла Воскобоеву на старте Australian Open. Фото AFP
Элина Свитолина легко прошла Воскобоеву на старте Australian Open. Фото AFP

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии – первого в 2017 году турнира "Большого шлема".

В матче первого круга Свитолина, посеянная под 11-м номером, разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана. Поединок прошел рано утром в понедельник по киевскому времени и завершился со счетом 6:0, 6:2.

В рейтинге АТР Свитолина занимает 13-е место, Воскобоева – 274-е.
Элина Свитолина, Australian Open, теннисистка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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