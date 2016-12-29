Пидгрушная и Семенов стали девятыми в преследовании в Рождественской гонке
Первых два места заняли биатлонисты из Германии
В немецком городе Гельзенкирхен в рамках традиционной Рождественской гонки состоялся второй заезд – гонка преследования.
Как и в предыдущей гонке, победу отпраздновала немецкая пара, но на этот раз первыми финишировали Ванесса Хинц и Симон Шемпп.
Второе место заняли их соотечественники Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер, побеждавшие в масс-старте несколькими часами ранее, а третьими снова стали биатлонисты из России Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов финишировали лишь девятыми.
Гонка преследования:
1. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) 33:11,4
2. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (6) +16,7
3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (7) +40,2
4. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (7) +42,6
5. Юлия Швайгер / Симон Эдер (7) +43,0
6. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (5) +43,3
7. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (8) +57,6
8. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (7) +1:06,1
9. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (9) +1:20,0
10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (7) +2:32,0
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