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Пидгрушная и Семенов стали девятыми в преследовании в Рождественской гонке http://www.segodnya.ua/img/article/7840/97_main.1482957557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/97_tn.1482957557.jpg Украина Первых два места заняли биатлонисты из Германии

Пидгрушная и Семенов стали девятыми в преследовании в Рождественской гонке

Вчера, 22:39

Первых два места заняли биатлонисты из Германии

Фото AFP
Фото AFP

В немецком городе Гельзенкирхен в рамках традиционной Рождественской гонки состоялся второй заезд – гонка преследования.

Как и в предыдущей гонке, победу отпраздновала немецкая пара, но на этот раз первыми финишировали Ванесса Хинц и Симон Шемпп.

Второе место заняли их соотечественники Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер, побеждавшие в масс-старте несколькими часами ранее, а третьими снова стали биатлонисты из России Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов финишировали лишь девятыми.

Гонка преследования:

1.  Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4)  33:11,4
2.  Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (6)  +16,7
3.  Ольга Подчуфарова / Алексей Волков  (7)  +40,2
4.  Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (7)  +42,6
5.  Юлия Швайгер / Симон Эдер (7)  +43,0
6.  Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (5)  +43,3
7.  Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (8)  +57,6
8.  Доротея Вирер / Доминик Виндиш (7)  +1:06,1
9.  Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (9)  +1:20,0
10.  Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (7)  +2:32,0
биатлон, Сергей Семенов, Елена Пидгрушная, Рождественская гонка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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