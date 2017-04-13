Пискун рассказал об угрозах убийства, когда был генпрокурором

Сегодня, 04:30

Угрозы поступали не только от криминалитета, но и от представителей власти, сказал экс-глава ГПУ

Святослав Пискун. Фото: архив
Святослав Пискун. Фото: архив

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун заявил, что ему не единожды поступали угрозы относительно расправы над ним, если он не захочет закрыть уголовное дело. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина" в программе Дмитрия Гордона, передает "ГОРДОН".

По его словам, ему угрожали не только представители власти, но и криминалитет.

"Пугали все время. "Ти дивись…" – сказал Пискун, показав грозящий палец. – Я дивився. Убьем – и все. Давай, отпускай!". В отношении одного дела, очень известного, которое вела следственная часть по особо важным делам, мне просто сказали: "Или вы прекращаете это дело, или будем стрелять".

Также он рассказал, как американцы спасли его от расправы во время расследования убийства Гонгадзе, посоветовав уехать.

"Когда американцам стало известно, что меня хотят убить, мне позвонил американский посол, потом ко мне пришел офицер безопасности американского посольства, предложил мне покинуть мою квартиру и спрятаться у них. Они мне даже предложили политическое убежище… Я сказал, что не уеду. У нас с женой был маленький ребенок. На кого я мог их оставить? Американцы, правда, сказали, что я могу ехать с семьей… Потом, когда по совету американцев я начал всем по телефону рассказывать, что в Польше издаю книгу о деле Гонгадзе, офицер безопасности посольства сказал, что угроза моего физического устранения миновала и я могу вернуться домой" – сказал бывший руководитель ГПУ.
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